تنسيق الدبلومات الفنية 2024.. طريقة التسجيل خطوة بخطوة

أعلنت وزارة التعليم العالي عن فتح باب قبول الطلاب الحاصلين على الدبلومات الفنية، بما في ذلك دبلوم المدارس الفنية بنظامي (3-5) سنوات، ودبلوم المعاهد الفنية المتوسطة بنظام السنتين بعد الثانوية، ضمن تنسيق الدبلومات الفنية لعام 2024، وينشر لكم موقع "الموجز" خلال السطور التالية كافة التفاصيل.

التنسيق الإلكتروني الدبلومات الفنية

في إطار رؤية وزارة التعليم العالي لربط التعليم بسوق العمل وتحسين جودة التعليم الفني، بما يساهم في تخريج كوادر بشرية مؤهلة تدعم أهداف خطة التنمية المستدامة للدولة، تقرر فتح موقع التنسيق الإلكتروني لطلاب الشهادات الفنية لتسجيل رغباتهم ابتداءً من يوم الثلاثاء 3 سبتمبر 2024 وحتى يوم الخميس 12 سبتمبر 2024.

مواعيد تسجيل الرغبات على موقع التنسيق الإلكتروني للدبلومات الفنية

يستطيع الطلاب تسجيل رغباتهم عبر موقع التنسيق الإلكتروني على الإنترنت من خلال الرابط التالي من هنا خلال الفترة المحددة.

تعليمات هامة حول نظام التنسيق الإلكتروني للدبلومات الفنية

يتوجب على الطلاب تسجيل رغباتهم باستخدام رقم الجلوس الخاص بهم والرقم السري عبر الموقع الإلكتروني.

ستتوفر خدمة التنسيق الإلكتروني في معامل الحاسبات بالجامعات المصرية طوال فترة التسجيل.

مواعيد إدخال الرغبات في المعامل المتاحة بالجامعات:

ستفتح المعامل من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الثالثة عصرًا يوميًا خلال فترة المرحلة.

يمكن للطلاب أيضًا إدخال رغباتهم من أي حاسب متصل بالإنترنت خارج الجامعات، حيث سيكون الموقع متاحًا على مدار 24 ساعة طوال أيام المرحلة.

يُرجى ملاحظة أن إدخال أو تعديل الرغبات سينتهي في الساعة السابعة مساءً في آخر يوم من المرحلة.

أماكن الحصول على خدمة التنسيق الإلكتروني:

معامل الحاسبات بالجامعات المصرية والكليات التابعة لها في المحافظات المختلفة.

الكمبيوتر الشخصي للطالب المتصل بشبكة الإنترنت.

يهدف هذا النظام إلى تسهيل عملية تسجيل الرغبات وتوفير خيارات متعددة للطلاب، سواء من خلال معامل الجامعات أو من منازلهم، لضمان عملية تسجيل سلسة وفعّالة تتيح لهم اختيار التخصصات التي تناسبهم وتدعم مستقبلهم الأكاديمي والمهني.

مزايا خدمة التنسيق الإلكتروني:

• التيسير علي أولياء أمور الطلاب بدلًا من عناء ومشقة الانتقال من محافظة لأخرى لتقديم الأوراق.

• يقوم الطالب بتسجيل رغباته بنفسه ويمكنه مراجعتها وطباعتها بما يقلل من الأخطاء في إدخال البيانات.

• تتيح للطالب إمكانية تعديل الرغبات لعديد من المرات خلال فترة التنسيق الخاصة به حتى إغلاق الموقع.

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