كل ما تريد معرفته عن تنسيق المرحلة الثالثة للدبلومات الفنية 2024

تنسيق المرحلة الثالثة للدبلومات الفنية 2024 .. تزامنًا مع انتهاء آخر أيام امتحانات الشهادة الثانوية العامة للدور الثاني اليوم، بدأ تنسيق المرحلة الثالثة للكليات الخاصة بالدبلومات الفنية لعام 2024. وقد فُتح باب تسجيل الرغبات اليوم الثلاثاء، وسيتواصل حتى يوم الخميس 12 سبتمبر، لمدة 10 أيام.

تنسيق المرحلة الثالثة للدبلومات الفنية 2024

ووفقا لبيان اطلعت عليه الموجز سيقوم طلاب الدبلومات الفنية بتسجيل رغباتهم إما عبر المعامل المتاحة في الجامعات، من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الثالثة عصرًا، أو عبر الموقع الإلكتروني للتنسيق الذي سيكون متاحًا طوال اليوم.

تنسيق المرحلة الثالثة للدبلومات الفنية 2024

الحد الأدنى للقبول في تنسيق المرحلة الثالثة للدبلومات الفنية 2024:

الحد الأدنى للقبول في تنسيق المرحلة الثالثة للدبلومات الفنية 2024 .. 60% لدبلوم المدارس الفنية، المعاهد الفنية المتوسطة، ودبلوم المدارس المتقدمة.



الحد الأدنى للقبول في تنسيق المرحلة الثالثة للدبلومات الفنية 2024 .. 75% لدبلوم المعاهد الفنية للتمريض والمعاهد الفنية الصحية التابعة لوزارة الصحة.



الكليات المتاحة في تنسيق المرحلة الثالثة للدبلومات الفنية 2024:



الكليات المتاحة في تنسيق المرحلة الثالثة للدبلومات الفنية 2024 .. كلية الهندسة لطلاب الدبلوم الفني الصناعي.



الكليات المتاحة في تنسيق المرحلة الثالثة للدبلومات الفنية 2024 .. كلية التجارة لطلاب الدبلوم الفني التجاري.



الكليات المتاحة في تنسيق المرحلة الثالثة للدبلومات الفنية 2024 .. كلية الزراعة لطلبة الدبلوم الفني الزراعي.



الكليات المتاحة في تنسيق المرحلة الثالثة للدبلومات الفنية 2024 .. كليات السياحة والفنادق لطلبة الدبلوم الفني الفندقي.



الكليات المتاحة في تنسيق المرحلة الثالثة للدبلومات الفنية 2024 .. كليات الحقوق لطلاب المعاهد الفنية شعبة قانون.



الكليات المتاحة في تنسيق المرحلة الثالثة للدبلومات الفنية 2024 .. كلية الاقتصاد المنزلي لطلاب الدبلوم الفني الصناعي (بعض الأقسام فقط).



الكليات المتاحة في تنسيق المرحلة الثالثة للدبلومات الفنية 2024 .. كليات الفنون التطبيقية والتصميم.



الكليات المتاحة في تنسيق المرحلة الثالثة للدبلومات الفنية 2024 .. كلية التربية (بجامعة حلوان).



الكليات المتاحة في تنسيق المرحلة الثالثة للدبلومات الفنية 2024 .. كلية التكنولوجيا والتعليم الصناعي.



الكليات المتاحة في تنسيق المرحلة الثالثة للدبلومات الفنية 2024 .. الكليات المتاحة في تنسيق المرحلة الثالثة للدبلومات الفنية 2024 .. كليات التمريض.



الكليات المتاحة في تنسيق المرحلة الثالثة للدبلومات الفنية 2024 .. الجامعات التكنولوجية.



الكليات المتاحة في تنسيق المرحلة الثالثة للدبلومات الفنية 2024 .. الجامعة العمالية.



الكليات المتاحة في تنسيق المرحلة الثالثة للدبلومات الفنية 2024 .. كليات الآثار في بعض الجامعات.



الكليات المتاحة في تنسيق المرحلة الثالثة للدبلومات الفنية 2024 .. معاهد التكنولوجيا والتعليم الصناعي (بمحافظات حلوان، السويس).



الكليات المتاحة في تنسيق المرحلة الثالثة للدبلومات الفنية 2024 .. معهد فني تجاري (سوهاج).



الكليات المتاحة في تنسيق المرحلة الثالثة للدبلومات الفنية 2024 .. المعاهد العليا للحاسبات والتكنولوجيا.



الكليات المتاحة في تنسيق المرحلة الثالثة للدبلومات الفنية 2024 .. معهد فني صحي (قنا، الإسكندرية، الزقازيق).

خطوات التسجيل عبر الموقع الإلكتروني:

للحاصلين على دبلوم المدارس الفنية نظام "ثلاث - خمس سنوات":

الدخول إلى موقع التنسيق الإلكتروني. تحديد نوع المؤهل (صناعي، تجاري، زراعي، ثلاث سنوات، أو خمس سنوات). إدخال رقم الجلوس والرقم السري من استمارة النجاح. تأكيد البيانات المعروضة بالضغط على "نعم". الاحتفاظ بالرقم السري لتعديل الرغبات لاحقًا قبل إعلان النتيجة.

للحاصلين على دبلوم المعاهد الفنية المتوسطة نظام "سنتان بعد الثانوية":

الدخول إلى موقع التنسيق. تحديد نوع المؤهل، ثم إدخال رقم الكود والرقم السري. تأكيد البيانات المعروضة بالضغط على "الخطوة التالية". الاحتفاظ برقم الكود والرقم السري لتعديل الرغبات حتى غلق الموقع وقبل إعلان النتيجة. تسجيل ومراجعة الرغبات وطباعتها؛ سيتم الترشيح بناءً على آخر تعديل مسجل.

يمكن للطلاب التعديل على رغباتهم عدة مرات حتى إغلاق الموقع، مما يوفر لهم مرونة في اختيار الكليات المناسبة لهم.

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