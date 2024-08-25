نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 الدور الثاني بمحافظة الإسكندرية.. تفاصيل الاستعلام

شهدت الأيام الماضية اهتمامًا كبيرًا من قبل الطلاب وأولياء الأمور بالبحث عن نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة الإسكندرية برقم الجلوس دور تاني، بعد ظهورها رسميًا واعتمادها من قبل محافظ الإسكندرية، وينشر لكم موقع "الموجز" خلال السطور التالية كافة التفاصيل.

نتيجة الشهادة الإعدادية الدور الثاني

نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة الإسكندرية الدور الثاني

اعتمد الفريق أحمد خالد حسن سعيد، محافظ الإسكندرية، نتيجة امتحانات الشهادة الإعدادية للدور الثاني بنسبة نجاح بلغت 97.3% للدورين الأول والثاني. هذه النسبة تعكس الجهود المبذولة من الطلاب وأولياء الأمور لتحسين الأداء التعليمي.

كيفية الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية بالإسكندرية

للاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية للدور الثاني بمحافظة الإسكندرية 2024 ، يمكن اتباع الخطوات التالية:

-اولا عليك بزيارة الموقع الإلكتروني لمحافظة الإسكندرية، من خلال الضغط على الرابط من هنا.

- منها قم بالضغط على أيقونة "الخدمات".

-عليك اختيار خانة "خدمة نتائج الشهادات".

-في الخطوة الآتية عليك إدخال الاسم ورقم الجلوس الخاص بالطالب.

-منها قم بالضغط على خانة "عرض النتيجة"، وسوف تظهرلك نتيجة الدور الثاني في غضون دقائق.



إحصائيات نتائج الشهادة الإعدادية الدور الثاني

كما بلغ إجمالي عدد الطلاب الذين تقدموا لامتحانات الدور الثاني للشهادة الإعدادية العامة في محافظة الإسكندرية 17,603 طلاب وطالبات، منهم 14,296 طالبًا وطالبة حضروا الامتحانات. وقد نجح في الدور الثاني 11,193 طالبًا وطالبة.

نتائج الشهادة الإعدادية بمحافظة كفر الشيخ

في سياق متصل، اعتمد اللواء الدكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، نتيجة الدور الثاني للشهادة الإعدادية العامة والمهنية بنسبة نجاح تصل إلى 94.06%. تقدم للامتحانات 8,492 طالبًا وطالبة، حضر منهم 7,917 طالبًا، ونجح 7,447 طالبًا. كما بلغت نسبة نجاح الشهادة الإعدادية المهنية 100%، حيث حضر 83 طالبًا وطالبة ونجحوا جميعًا.

كما أكد الدكتور عربي أبو زيد، مدير مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، أن النسبة العالية للنجاح في امتحانات الدور الثاني تعكس التزام الطلاب واستعدادهم الجيد، ما سيسهم ذلك في تحقيق هذه النتائج الإيجابية

اقرأ أيضا:



ننشر رابط أرقام جلوس اختبارات القبول بمدارس المتفوقين STEM لعام 2024-2025



الآن رابط نتيجة الشهادة الإعدادية الدور الثاني محافظة الإسكندرية



