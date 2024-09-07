موعد غلق تنسيق الدبلومات الفنية 2024.. خطوات ورابط التسجيل

يتساءل العديد من الطلاب والطالبات، عن موعد غلق تنسيق الدبلومات الفنية 2024 وذلك لمعرفة التفاصيل الكاملة عن تنسيق الدبلومات الفنية 2024.

وكانت قد بدأت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، تنسيق الدبلومات الفنية نظام الخمس سنوات والثلاث سنوات يوم الثلاثاء الماضي 3-9-2024، لذلك يريد الطلاب معرفة موعد غلق تنسيق الدبلومات الفنية.

أخر موعد لتنسيق الدبلومات الفنية

ومن المقرر أن يكون أخر موعد لغلق تنسيق الدبلومات الفنية يوم الخميس المقبل 12-9-2024، ويكون التنسيق متاح للطلاب على مدار 24 ساعة حيث يستطيع الطلاب تسجيل تنسيق الالتحاق بالجامعات والمعاهد للدبلومات الفنية من خلال أي جهاز كمبيوتر متصل بشبكة الإنترنت، عبر الدخول على موقع التنسيق الإلكتروني من هذا الرابط، وبذلك يكون قد عَلم الطلاب موعد غلق تنسيق الدبلومات الفنية 2024.

تنسيق الدبلومات الفنيه

وأعلن مكتب التنسيق أنه بالنسبة للطلاب الحاصلين على دبلوم المدارس الثانوية الفنية نظام الثلاث سنوات ونظائرها يتم التقدم للحاصلين على دبلوم المدارس الثانوية (التجارية – الصناعية – الزراعية – السياحة والفنادق) بنسبة 60% فأكثر.

وحدد مكتب التنسيق الحد الأدنى للتقدم بالنسبة للطلاب الحاصلين على دبلوم المدارس الثانوية الفنية المتقدمة نظام الخمس سنوات ودبلوم المعاهد الفنية التابعة لوزارة التعليم العالي ونظائرها وهى دبلوم المعاهد الفنية المتوسطة (التجارية - الصنـاعية - السياحة والفنادق – الخدمة الاجتماعية) دبلوم المعاهد المتوسطة الخاصة التابعة لوزارة التعليم العالي 60 % فأكثر، ودبلوم المدارس المتقدمة (التجارية – الصناعية – الزراعية - السياحة والفنادق) نظام الخمس سنوات 60%، ودبلوم السالزيان الدون بوسكو - دبلوم المجمع التكنولوجي المتكامل - دبلوم مركز التكنولوجيا المتميز 60% .

تنسيق الدبلومات الفنيه

أما الحاصلين على دبلوم المعاهد الفنية للتمريض (شعبة تمريض) التابعة للجامعات، ودبلوم المعاهد الفنية الصحية التابعة لوزارة الصحة (شعبة تمريض عام) فيكون الحد الأدني للتقدم هو 75٪.



خطوات تسجيل تنسيق الدبلومات الفنيه

ويستعرض لكم الموجز على النحو التالي خطوات تسجيل تنسيق الدبلومات الفنية



-تسجيل الدخول على موقع التنسيق الإلكتروني من هنا.

-اختيار التسجيل في تنسيق الدبلومات الفنية والمعاهد المتوسطة 2024.

-تحديد نوع المؤهل ما بين (صناعي-تجاري- زراعي) ونظام الدراسة ثلاث سنوات أو خمس سنوات.

-إدخال رقم الجلوس.

-تحديد الشهادة الحاصل عليها الطالب

-إدخال الرقم السري الموجود في شهادة النجاح الخاصة بالطالب في الدبلومات الفنية.

-سيظهر بيان تأكيدي باسم الطالب الثلاثي ورقم جلوسه المقيد في شهادة النجاح

-تأكيد الطالب على البيان بالضغط على كلمة الخطوة التالية.

-اختيار الرغبات بالترتيب مع التوزيع الجغرافي.

-اختيار على كلمة تسجيل.

-طباعة استمارة الرغبات.

-الاحتفاظ برقم التسجيل للاستعلام عن نتيجة التنسيق وطباعة جواب الترشيح للكليات والمعاهد.

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