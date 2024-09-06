تعرف علي موعد ظهور نتيجة تقليل الاغتراب بتنسيق الجامعات

تم الانتهاء من مرحلة تقليل الاغتراب (التحويلات) لطلاب المرحلتين الأولى والثانية عبر الموقع الإلكتروني للتنسيق، سواء للتحويلات المناظرة أو غير المناظرة، وبنسبة 10% وفقًا للشروط المحددة من المجلس الأعلى للجامعات.

ومن المتوقع وفقا لما اطلعت عله “الموجز” إعلان نتائج تحويلات تقليل الاغتراب بعد إغلاق باب تسجيل الرغبات خلال الساعات القليلة القادمة.

شروط تحويلات تقليل الاغتراب:

تقليل الاغتراب يجب أن يكون في حدود الحد الأدنى للقطاع.



يتطلب تقليل الاغتراب استيفاء الحد الأدنى للكلية المراد التحويل إليها.



قواعد التوزيع الجغرافي يجب الالتزام بها خلال تقليل الاغتراب.



التسجيل يتم فقط عبر موقع التنسيق الإلكتروني، دون تحويلات ورقية.



عدد التحويلات تقليل الاغتراب لمرة واحدة فقط.



الشروط الإضافية مثل اجتياز اختبار القدرات إذا كان مطلوبًا.



المفاضلة بناءً على مجموع درجات الثانوية العامة.

التحويلات بين المعاهد العالية الخاصة والمتوسطة:

مسموح للطلاب بين المعاهد في ذات التخصص أو تخصص آخر غير مناظر بشرط استيفاء الحد الأدنى والإجراءات الخاصة بالنسب والطاقة الاستيعابية.

موعد إعلان تنسيق المرحلة الثالثة:

سيبدأ بعد نتائج امتحانات الدور الثاني لطلاب الثانوية العامة 2024، بحد أدنى 50% للشعبتين العلمية والأدبية، مع وجود عدد محدود من الأماكن الخالية بالكليات.

تنسيق الجامعات في مصر هو النظام الذي يُستخدم لتحديد قبول الطلاب في الجامعات المصرية بناءً على نتائج امتحانات الثانوية العامة. يتم عبر عدة مراحل، وهي:

المرحلة الأولى والثانية: تُخصص للطلاب الأوائل في نتائج الثانوية العامة وفقًا لمعدلات درجاتهم ونسب القبول المقررة. يشمل التنسيق في هذه المراحل جميع الكليات، بما في ذلك كليات القمة مثل الطب والهندسة.

مرحلة تقليل الاغتراب: تُعقد بعد المرحلة الثانية، حيث يمكن للطلاب المحولين من كليات بعيدة عن محل إقامتهم التقدم للتحويل إلى كليات أقرب إلى مناطق سكنهم، وفقًا لنسبة محددة وبشروط معينة.

المرحلة الثالثة: تُفتح بعد إعلان نتائج امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة، وتستهدف الطلاب الذين لم يتمكنوا من الالتحاق بكليات خلال المرحلتين الأولى والثانية. تتضمن قبول الطلاب في الكليات التي لا تزال تحتوي على أماكن شاغرة.

إجراءات التنسيق:

تقديم الرغبات يتم عبر موقع التنسيق الإلكتروني.

تحديد الحد الأدنى للقبول يختلف بناءً على التخصصات والكليات.

المفاضلة تتم بناءً على مجموع درجات الثانوية العامة والنسب المحددة.

التحويلات:

تشمل التحويلات بين الكليات والمعاهد بناءً على القواعد التي تنظمها وزارة التعليم العالي، مثل التحويل المناظر وغير المناظر في حدود النسبة المقررة.

يهدف نظام التنسيق إلى تحقيق توزيع عادل للطلاب على الكليات وفقًا لمعايير موضوعية وشروط محددة، لضمان أفضل استخدام للقدرات التعليمية المتاحة.

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