«التعليم» تحدد لائحة الانضباط المدرسي 2024| تفاصيل

أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لائحة الانضباط المدرسي 2024 لمرحلة التعليم ما قبل الجامعي، تتضمن مجموعة من القواعد والالتزامات التي يجب على أولياء الأمور اتباعها طوال العام الدراسي، وينشر لكم موقع "الموجز" خلال السطور التالية كافة التفاصيل.

لائحة الانضباط المدرسي 2024

لائحة الانضباط المدرسي 2024

وتسعى اللائحة، التي تأتي ضمن قرار وزاري رقم (150) صادر عن وزير التربية والتعليم والتعليم الفني محمد عبد اللطيف، إلى تعزيز الانضباط والالتزام داخل المدارس، وضمان سير العملية التعليمية بفعالية.

أبرز بنود لائحة الانضباط المدرسي 2024

تشتمل اللائحة على عدد من التعليمات الأساسية التي تهدف إلى تحقيق الانضباط وتعزيز التعاون بين المدرسة والأسرة:

الالتزام بالقواعد والتعليمات التربوية التي تضعها المدرسة.

احترام القوانين والانضباطية التي تحددها المدرسة للحفاظ على سير العملية التعليمية.

الامتناع عن التعرض بأي شكل لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم.

عدم التدخل في سير العملية التعليمية سواء بشكل مباشر أو غير مباشر.

تجنب التأثير السلبي على العملية التعليمية.

تشجيع تعليم وتدريب الأبناء على المهارات الاجتماعية مبكرًا.

متابعة الواجبات، النظافة، والسلوك اليومي للطالب في المنزل.

الحفاظ على التواصل المستمر مع المدرسة وقراءة ومتابعة النشرات والتعليمات الصادرة عنها.

تقديم التعزيز الإيجابي لأي تحسن يظهر على الأبناء.

اتخاذ التدابير اللازمة لضمان انتظام حضور الطالب إلى المدرسة.

تحمل المسؤولية في حال تعرض منشآت وتجهيزات المدرسة للتلف أو الفقد نتيجة تعمد أو إهمال الطالب.

التعاون مع المدرسة لتحقيق وتعليم الطلاب مسؤولية الانضباط الذاتي.

تنفيذ القرارات التأديبية الصادرة عن إدارة المدرسة بشكل نهائي.

الاتصال بالمدرسة في الأوقات المحددة أو الاتفاق على موعد بديل.

الحضور إلى المدرسة عند طلب الإدارة المدرسية لتنفيذ قراراتها.

التعاون مع المعلمين وجميع العاملين في المدرسة لضمان التزام الطالب باللائحة.

هدف اللائحة

لائحة الانضباط المدرسي 2024

تنظم اللائحة حقوق وواجبات الطلاب وأولياء الأمور، بالإضافة إلى مسؤوليات وصلاحيات العاملين بالمدرسة، بهدف تحقيق الانضباط الذاتي والإرشاد التربوي خلال العملية التعليمية. وتعتبر الوزارة أن الانضباط داخل المدرسة هو أولوية قصوى، حيث تسعى إلى تحسين بيئة التعليم وتنمية مهارات الطلاب وتعزيز قدراتهم.

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