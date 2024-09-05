كيفية تسجيل بيانات التلميذ 2024 على موقع وزارة التربية والتعليم

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ضرورة الإسراع في تحديث و تسجيل بيانات التلميذ لعام 2024، استعدادًا لانطلاق العام الدراسي الجديد 2024-2025. يتضمن هذا الإجراء الانتهاء من قوائم الفصول وتسجيل الخطة الدراسية لضمان سير العملية التعليمية بانتظام، وينشر لكم موقع "الموجز" خلال السطور التالية كافة التفاصيل.

رابط تسجيل بيانات التلميذ 2024

ومن جانبها، وفرت وزارة التربية والتعليم رابطًا إلكترونيًا لتسجيل بيانات التلميذ للعام الدراسي الجديد، حيث يتم الدخول باستخدام حساب مايكروسوفت الموحد للطلاب، يمكن الوصول إلى هذا الضغط على الرابط من هنا.

تعد هذه الخطوة مهمة للطلاب للانتقال بين السنوات الدراسية، والدخول إلى منصات التعليم الإلكتروني المختلفة مثل منصة البث المباشر، كما يحتاج طلاب التعليم الثانوي إلى تسجيل البيانات لاستخدامها في التظلمات والإجراءات الإلكترونية الأخرى. بالإضافة إلى ذلك، يتم تسجيل بيانات التلاميذ في الصف الأول الابتدائي لتسهيل عملية التقديم والالتحاق بالمدارس.

خطوات تسجيل بيانات التلميذ 2024 على موقع وزارة التربية والتعليم

لتسجيل بيانات التلميذ لعام 2024، يجب أن يكون لدى الطالب حساب بريد إلكتروني موحد وكود الطالب المقدم من المدرسة. وفيما يلي خطوات الحصول على الحساب وتسجيل البيانات:

اولا عليك تسجيل الدخول إلى موقع مركز معلومات وزارة التربية والتعليم. اختيار خيار الحساب المدرسي الموحد. من النافذة الجديدة، اختيار خانة حساب الطالب. قم بإدخال الرقم القومي الخاص بالطالب (الموجود في شهادة الميلاد المميكنة) وكود الطالب، ثم الضغط على خانة "أنا لست روبوت" للتحقق من البيانات. في الخطوة الآتية سوف يحصل الطالب أو ولي الأمر على استمارة تتضمن العديد من البيانات، يجب تسجيلها بدقة. عليك في الخطوة الآتية إدخال رقم الهاتف لتلقي رمز التأكيد، وحفظ الرقم السري الذي تم اختياره. بعد كتابة الرمز المرسل على الهاتف، سيكون لدى الطالب حساب مدرسي موحد. كما انه يمكن الدخول إلى الموقع باستخدام الحساب الموحد والرقم السري للتأكد من تسجيل البيانات بشكل صحيح.

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