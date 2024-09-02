لا يتجاوز سعر الحصة 100 جنيه للطالب.. التعليم تحدد ضوابط مجموعات التقوية

تمثل مجموعات التقوية جزءًا هامًا من استراتيجية التعليم لتحسين أداء الطلاب وضمان تفوقهم الأكاديمي في مختلف المواد الدراسية حيث تم إصدار العديد من القرارات والتوجيهات من وزارة التربية والتعليم المصرية لتنظيم هذه المجموعات .

وأصدر وزير التربية والتعليم القرار الوزاري رقم 149 لسنة 2024 والذي يتضمن عدة نقاط هامة لتنظيم مجموعات التقوية والدعم التعليمي في المدارس، بهدف تحسين الأداء التعليمي للطلاب في مختلف المراحل الدراسية.

وتنشر “الموجز” أبرز بنود القرار:



يتم استبدال مسمى "مجموعات الدعم المدرسي" بـ " مجموعات التقوية والدعم التعليمي". هذه المجموعات تكون اختيارية ومتاحة للطلاب في مختلف المواد الدراسية بجميع صفوف النقل والشهادتين الإعدادية والثانوية العامة.

يجب على إدارة كل مدرسة إعداد جدول للمجموعات بحيث تبدأ من اليوم الدراسي الأول وتكون خارج الأوقات الدراسية النظامية. تحدد إدارة المدرسة أيضًا موعد بداية ونهاية المجموعات لكل فصل دراسي، ويجب الإعلان عن ذلك بأسبوع على الأقل قبل بداية المجموعات.

وزير التربية والتعليم

يتم تحديد مدة مجموعات التقوية بساعتين أسبوعيًا وفقًا للخطة التعليمية للمادة المعنية. يكون تدريس المجموعات اختياريًا للمعلمين داخل المدرسة، وفي حال عدم توفر معلم لتدريس مادة معينة، يمكن استخدام معلم من مدرسة أخرى تابعة لنفس الإدارة التعليمية.

عدد الطلاب ورسوم الاشتراك في مجموعات التقوية

يجب على إدارة المدرسة تحديد عدد الطلاب في كل مجموعة من مجموعات التقوية وقيمة الاشتراك لكل طالب، مع الحد الأقصى لعدد الطلاب في المجموعة الواحدة (25 طالبًا). يُخفض قيمة الاشتراك بنسبة 50% لأبناء العاملين بالتربية والتعليم، وأبناء الشهداء، والأيتام، والمصابين بعجز كلي.

تقدير القيمة المالية

يختص مجلس إدارة المدرسة بتحديد قيمة الاشتراك على أساس الحصة الواحدة، ويجب أن لا تتجاوز قيمة الاشتراك في المجموعة 100 جنيه مصري للطالب الواحد للحصة. يمكن للمجلس تحديد مكافآت إضافية للمجموعات المتميزة بحد أقصى 50 جنيهًا للطالب الواحد.

إدارة التدريس والمحاسبة المالية: يتولى المعلمون القائمون بتدريس المجموعات تنفيذ الحصص بشكل فوري بعد انتهائها، ويتم صرف الأموال المستحقة لهم وفقًا للقواعد المالية المعتمدة.

توزيع الإيرادات والتقديرات المالية

يتم خصم نسبة 15% من الإيرادات لحساب وزارة المالية، وتوزع النسبة المتبقية كما هو محدد للمعلمين والمسؤولين.

يهدف هذا القرار إلى تنظيم عملية التقوية والدعم التعليمي بطريقة شفافة وفعالة لضمان تحسين أداء الطلاب وتقديم دعم تعليمي مكثف ومتكامل في المدارس المصرية.

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