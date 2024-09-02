منهج الرياضيات للصف الثاني الثانوي 2025.. إليك التفاصيل

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن منهج الرياضيات للصف الثاني الثانوي 2025 للشعبة الأدبية للعام الدراسي 2024-2025. تشمل التعديلات الجديدة تحديثات على المناهج بما يتماشى مع نواتج التعلم وتجنب التكرار في المحتوى.

منهج الرياضيات للصف الثاني الثانوي 2025

وينشر لكم موقع "الموجز" خلال السطور التالية محتويات منهج الرياضيات الصف الثاني الثانوي للشعبة الأدبية والعلمية.



الوحدات الدراسية في منهج الرياضيات للصف الثاني الثانوي 2025

الوحدة الأولى: الدوال الحقيقية ورسم المنحنيات

الدرس الأول: الدوال الحقيقية.

الدرس الثاني: أطراد الدوال.

الدرس الثالث: الدوال الزوجية والدوال الفردية.

الدرس الرابع: التمثيل البياني للدوال والتحويلات الهندسية.

الدرس الخامس: حل معادلات ومتباينات القيمة المطلقة.

الوحدة الثانية: الأسس واللوغاريتمات وتطبيقاتها

الدرس الأول: الأسس الكسرية.

الدرس الثاني: الدالة الأسية وتطبيقاتها.

الدرس الثالث: حل المعادلات الأسية.

الدرس الرابع: الدالة اللوغاريتمية وتمثيلها البياني.

الدرس الخامس: بعض خواص اللوغاريتمات.

الوحدة الثالثة: النهايات

الدرس الأول: مقدمة في النهايات.

الدرس الثاني: إيجاد نهاية الدالة جبرياً.

الدرس الثالث: نهاية الدالة عند اللانهاية.

الوحدة الرابعة: حساب المثلثاتالدرس الأول: قانون الجيب.

الدرس الثاني: قانون جيب التمام.

أسماء دروس الرياضيات تانية ثانوي علمي 2025

أولا: الرياضيات البحتة:

الوحدة الأولى: الدوال الحقيقية ورسم المنحنيات:

الدرس الأول: الدوال الحقيقية.

الدرس الثاني: بعض خواص الدوال.

الدرس الثالث: أطراد الدوال.

الدرس الرابع: التمثيل البياني للدوال والتحويلات الهندسية.

الدرس الخامس: حل معادلات ومتباينات القيمة المطلقة.

الوحدة الثانية: الأسس واللوغاريتمات وتطبيقات عليها:

الدرس الأول: الأسس الكسرية.

الدرس الثاني: الدالة الأسية وتطبيقاتها.

الدرس الثالث: المعادلات الأسية.

الدرس الرابع: الدالة العكسية.

الدرس الخامس: الدالة اللوغاريتمية وتمثيلها البياني.

الدرس السادس: بعض خواص اللوغاريتمات.

الوحدة الثالثة: النهايات والاتصال:

الدرس الأول: مقدمة في النهايات.

الدرس الثاني: إيجاد نهاية الدالة جبريا.

الدرس الثالث: نهاية الدالة عند اللانهاية.

الدرس الرابع: نهاية الدوال المثلثية.

الدرس الخامس: بحث وجود نهاية للدالة عند نقطة.

الدرس السادس: الاتصال.

الوحدة الرابعة: حساب المثلثات:

الدرس الأول: قانون قاعدة الجيب.

الدرس الثاني: قانون قاعدة جيب التمام.

ثانيا: تطبيقات الرياضيات:

الوحدة الأولى: الاستاتيكا:

الدرس الأول: القوى.

الدرس الثاني: تحليل القوى.

الدرس الثالث: محصلة عدة قوى مستوية متلاقية عند نقطة.

الدرس الرابع: اتزان جسم جاسئ تحت تأثير مجموعة من القوى المستوية المتلاقية في نقطة.

الدرس الخامس: اتزان جسم على مستوى أفقي خشن.

الدرس السادس: اتزان جسم على مستوى مائل خشن.

الوحدة الثانية: الهندسة والقياس:

المستقيمات والمستويات في الفراغ.

الهرم والمخروط.

المساحة الكلية لكل من الهرم والمخروط.

حجم الهرم والمخروط القائم.

معادلة الدائرة.

في سياق آخر، أعلن وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، الدكتور محمد عبداللطيف، عن إجراء تعديلات على مناهج الصف الثاني الثانوي، تماشياً مع نواتج التعلم وتفادي التكرار في المحتوى. وشمل الإعلان أيضاً إعادة تصميم مادة الرياضيات، حيث سيقوم طلاب الشعبة الأدبية بدراسة 6 مواد بدلاً من 8، وذلك في خطوة تهدف إلى تحسين فعالية التعليم وتحديث المحتوى بما يتناسب مع احتياجات الطلاب.



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