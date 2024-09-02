وزارة التربية والتعليم : ضبط 4 حالا غش خلال امتحانات الثانوية العامة الدور الثاني اليوم

أكدت وزارة التربية والتعليم أنه اليوم الإثنين قد شهد إجراء امتحانات الدور الثاني لطلاب الثانوية العامة في عدة مواد، حيث قام طلاب الشعبة العلمية (العلوم) بأداء امتحان مادة الجيولوجيا والعلوم البيئية بإجمالي عدد 12729 طالبًا وطالبة بينما أدى طلاب الشعبة العلمية (الرياضيات) امتحان مادة الرياضيات البحتة (التفاضل والتكامل) بإجمالي عدد 4087 طالبًا وطالبة .

امتحان مادة علم النفس والاجتماع

كما أدى طلاب الشعبة الأدبية امتحان مادة علم النفس والاجتماع بإجمالي عدد 3088 طالبًا وطالبة.

ووفقا لبيان وزرا التربية والتعليم فقد أدى طالبان من مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا امتحان مقاييس المفاهيم في الأحياء.

وزارة التربية والتعليم

وقبل بدء الامتحانات، قام الدكتور أحمد ضاهر، نائب وزير التربية والتعليم، رئيس عام امتحانات الثانوية العامة، بالتواصل مع مديري المديريات التعليمية وممثلي وزارة الداخلية لتأمين مقار لجان الامتحانات في جميع المحافظات.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم أنه قد تم رصد حالات للغش الإلكتروني خلال الامتحانات، حيث تم ضبط أربع حالات استخدام هواتف محمولة للغش كما تم التحفظ على الأجهزة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حسب القوانين والأنظمة المعمول بها.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم أنه كم المقرر أن يؤدى طلاب الثانوية العامة بالشعبة العلمية (الرياضيات) امتحان الدور الثاني في مادة الرياضيات التطبيقية (الاستاتيكا)، وطلاب الشعبة العلمية (العلوم) امتحان في مادة الأحياء. كما يؤدي طلاب الشعبة الأدبية امتحان في مادة الفلسفة والمنطق، وطلاب مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا امتحان اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات في الكيمياء والفيزياء.

وتؤكد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على عدم تسامحها مع أي محاولات للاحتيال أو الغش خلال الامتحانات، وتتخذ كافة الإجراءات القانونية لمكافحة هذه الظاهرة وضمان نزاهة الامتحانات.

جدير بالذكر أن امتحانات الثانوية العامة تتكون من مرحلتين رئيسيتين: الدور الأول والدور الثاني.

حيث تقوم وزارة التربية والتعليم بإجراء الدور الأول في نهاية العام الدراسي، بينما يجري الدور الثاني للطلاب الذين لم يجتازوا بعض المواد في الدور الأول أو لأي طالب يود تحسين درجاته.

و يختلف نوع امتحان الثانوية العامة حسب شعب الطالب، حيث تنقسم الثانوية العامة إلي شعبتين رئيسيتين وهما الشعبة العلمية والشعبة الأدبية حيث تتضمن كل شعبة موادًا مختلفة تتناسب مع التخصص الذي يدرسه الطالب.

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