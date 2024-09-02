وزير التربية والتعليم : نسعي لإعداد المعلمين على التدريس باستخدام الذكاء الاصطناعي

وذلك خلال مؤتمر "أسبوع التعلم الرقمي 2024" ..

قام وزير التربية والتعليم محمد عبد اللطيف، بالمشاركة في جلسة عنوانها "التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في التعليم: ضمان اتباع نهج مستدام تركز على الإنسان"، وذلك خلال مؤتمر "أسبوع التعلم الرقمي 2024" في فرنسا، المنظم من قبل اليونسكو بين 2 و 5 سبتمبر 2024.



وزير التربية والتعليم



وزير التربية والتعليم يعرب عن تقديره لليونسكو

في كلمته، أعرب وزير التربية والتعليم في بيان أطلعت عليه “الموجز” عن تقديره لليونسكو لتنظيم هذا المؤتمر الهام، وأكد على أهمية الذكاء الاصطناعي في التعليم، مع التركيز على توجيهات اليونسكو التي تبرز ضرورة اتباع نهج محوره الإنسان.

قدّم وزير التربية والتعليم رؤية مصرية للتعلم الرقمي والذكاء الاصطناعي، مشددًا على أن هذه الرؤية تسعى لحماية الكرامة الإنسانية والتنوع الثقافي، وتبرز القدرات الفردية والتاريخية الطويلة لمصر.

أشار وزير التربية والتعليم إلى أن تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي تعد جزءًا أساسيًا من استراتيجية التعليم المصرية، حيث يتم دمجها في الفصول الدراسية وفي تقييمات الطلاب، ولكن بشكل يخدم الهدف الأكبر لتحقيق التعليم المتميز.

و أكد وزير التربية والتعليم على أهمية تطوير المناهج وتدريب الكوادر التعليمية لمواكبة هذه التحولات التكنولوجية.

وشدد وزير التربية والتعليم أن الوزارة تسعى لتمكين كل طالب من الوصول للإنترنت وإعداد المعلمين على التدريس باستخدام الذكاء الاصطناعي

وختم وزير التربية والتعليم كلمته بالشكر للمنظمين والمشاركين في المؤتمر، وأعرب عن أمله في تحقيق نتائج إيجابية من خلال هذه المناقشات المثمرة.

جدير بالذكر وزير التربية والتعليم عادةً يتولى مجموعة من المهام الرئيسية والمسؤوليات لضمان تحسين النظام التعليمي وتطويره بما يتماشى مع أهداف الحكومة واحتياجات المجتمع. إليك بعض من هذه المهام:

وضع السياسات التعليمية: يقوم وزير التربية والتعليم بوضع السياسات والاستراتيجيات التعليمية التي تحدد مسار التعليم في البلاد، بما في ذلك تحديد المناهج الدراسية، والأهداف التعليمية، والتقييمات التعليمية.

إدارة النظام التعليمي: يشرف الوزير على إدارة النظام التعليمي بأكمله، بما في ذلك الإشراف على المدارس الحكومية والخاصة، وتطوير برامج التدريب للمعلمين، وتقديم الدعم اللازم للمؤسسات التعليمية.

تحسين جودة التعليم: يعمل الوزير على تحسين جودة التعليم من خلال تطوير مناهج تعليمية مبتكرة، وتنفيذ برامج لتطوير مهارات المعلمين، واستخدام التكنولوجيا في التعليم.

التخطيط الاستراتيجي للتعليم: يقوم بوضع خطط استراتيجية طويلة الأجل لتطوير التعليم، تشمل توسيع الوصول للتعليم، وتعزيز التعليم الفني والمهني، وتحسين بنية التعليم بما يتناسب مع احتياجات المجتمع.

التعليم الشامل والمتميز: يعزز الوزير الدمج والشمولية في التعليم، بما يشمل ضمان فرص التعليم لجميع الفئات الاجتماعية والاقتصادية، وتقليل الفجوات في التعليم، وتحقيق التعليم المتميز للطلاب.

التعاون الدولي والمشاركة في المؤتمرات الدولية: يمثل وزير التربية والتعليم بلاده في الفعاليات والمؤتمرات الدولية للتعليم، مما يسهم في تبادل الخبرات واستيعاب أفضل الممارسات العالمية في المجال التعليمي.

هذه بعض المهام الأساسية التي يتولاها وزير التربية والتعليم لضمان تطوير وتحسين النظام التعليمي في بلاده.

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