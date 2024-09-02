كل ما تريد معرفته عن شروط القبول في أكاديمية الطيران للبنات

يريد عدد كبير من الطالبات معرفة شروط القبول في أكاديمية الطيران للبنات، حيث يبحث الطالبات عن أكاديمية الطيران والشروط الكاملة لها وكيفية التقديم والمستندات.

وتعد أكاديمية علوم الطيران من بين المؤسسات التعليمية التي تسمح بالتحاق طلاب وطالبات الثانوية العامة، وتختص في مجال الطيران، حيث تهدف الأكاديمية إلى إعداد وتأهيل الكوادر الفنية والعلمية في كافة المجالات المتخصصة في الطيران وهندسة الطيران والمراقبة الجوية.

التفاصيل الكاملة عن أكاديمية علوم الطيران

كما توفر أكاديمية الطيران، تدريب وتعليم شاملين في التخصصات المتعلقة بالطيران، وأيضًا توفير التعرض العملي لعمليات الطيران، وهو أمر جوهري لفهم الديناميكيات الواقعية للطيران.

وتمنح أكاديمية الطيران لخريجيها الشهادات المعادلة للمؤهل العالى للجماعات المصرية، فى مجالات الطيران والمراقبة الجوية وصيانة الطائرات.

وأعلنت الشركة القابضة للأكاديمية المصرية لعلوم الطيران بكلية المراقبة الجوية، عبر صفحتها الرسمية، بالتنسيق مع الشركة الوطنية لخدمات الملاحة الجوية، عن بدء قبول دفعة جديد للالتحاق بالبرنامج المتكامل في علوم الطيران، على أن يتم بدء سحب الملفات بكلية المراقبة الجوية بالأكاديمية المصرية لعلوم الطيران بمطار 6 أكتوبر.

أكاديمية علوم الطيران

ما هي شروط القبول في أكاديمية الطيران للبنات؟

وينشر لكم الموجز على النحو التالي شروط القبول في أكاديمية الطيران للبنات

-صول الطالبة على شهادة الثانوية العامة سواء بالشعبة العلمية أو الأدبية، أو ما يعادلها من الشهادات الأجنبية أو شهادة جامعية.

-ألا يقل عمر المتقدمة عن 17 عاما.

-نجاح الطالبة في جميع الاختبارات التي يجب خوضها للقبول وهي «اللغة الإنجليزية - الكشف الطبي - مهارات الحاسب الآلي».

-اجتياز كلا من الكشف الطبي والمقابلة الشخصية.

يجب أن تكون الطالبة المتقدم ملمة بالكمبيوتر وباستخدامات الكمبيوتر المختلفة.

ميرولا ماجد خريجة أكاديمية علوم الطيران

وفي النهاية يجب أن تتمكن الفتاة المتقدمة لأكاديمية الطيران من تخطي المقابلة الشخصية.

الجدير بالذكر، أن أكاديمية علوم الطيران تتميز باحتوائها على كوكبة متميزة من أعضاء هيئة التدريس، والذين يتمتعون بخبرة كبيرة في مجالات الطيران.

وتكون مدة الدراسة تكون لمدة 12 شهرا يحصل بها الدارس على الشهادة التي تؤهله للعمل في الشركة الوطنية لخدمات الملاحة الجوية فور التخرج.



ويتم تعيين الخريجين بالشركة الوطنية لخدمات الملاحة الجوية طبقا للبروتوكول المبرم بين الشركة القابضة للأكاديمية المصرية لعلوم الطيران والشركة الوطنية لخدمات الملاحة الجوية.

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