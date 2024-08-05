كيفية تسجيل الدخول الأكاديمية المهنية للمعلمين 2024

يتصدر محرك البحث جوجل عمليات البحث عن رابط تسجيل الدخول الاكاديمية المهنية للمعلمين 2024 من قبل الكثير من الخريجين وذلك بعد ان يتم العمل على التسجيل بشكل الكترونى عبر موقع الاكاديميه المهنيه للمعلمين ونستعرض مع متابعي “ الموجز ” كافة التفاصيل عن تسجيل الدخول الأكاديمية المهنية للمعلمين 2024.

خطوات تسجيل الدخول الأكاديمية المهنية للمعلمين

قم بتسجيل الدخول على موقع الاكاديمية المهنية للمعلمين.

إدخال كود المعلم في نص البحث.

ومن ثم يتم العمل على كتابة البيانات الاساسية الخاصة بها.

القيام بادخال رقم الهاتف والرقم القومي الخاص بالمعلم.

قم بتسجيل الدخول على الحساب الخاص بالمعلم على المنصة.

الدفع الفوري من خلال المنصة عبر اتباع بعض الطرق الالكترونية.

قم بالضغط على تسجيل للعمل على اجتياز الامتحان.

واخير في حال تم الاجتياز يحصل على الشهادة، وفي حال عدم النجاح يمكن العمل على فتحه مرة أخرى.

رابط تسجيل الدخول الأكاديمية المهنية للمعلمين

يمكن استخدام رابط تسجيل الدخول الأكاديمية المهنية للمعلمين للتقديم على الترقيات وذلك من خلال الخطوات التالية:-

الدخول عبر رابط الأكاديمية المهنية للمعلمين من خلال (من هنا).

إدخال اسم المستخدم وكلمة السر.

تحديد أيقونة الترقي.

إدخال كل البيانات اللازمة عن المعلم الراغب في الحصول على الوظيفة الأعلى.

تسجيل الرقم القومي، للمعلم المكون من 14 رقم بدقة في الخانات المخصصة لذلك.

تحميل كافة المستندات اللازمة.

اختيار وسيلة سداد الرسوم.

طباعة الاستمارة.

الضغط على كلمة حفظ

شروط تسجيل الدخول الأكاديمية المهنية للمعلمين

وعن شروط تسجيل الدخول الأكاديمية المهنية للمعلمين، عن الأكاديمية المهنية للمعلمين حددت الأكاديمية عدد من الشروط التي يحب أن تتواجد في الأشخاص الراغبين التقديم في ترقيات المعلمين 2024 ومن أهم هذه الشروط ما يلي:

أن يكون المتقدم، قضى على الاقل، في تنفيذ مهام الوظيفة الأدنى، بشكل مباشر حتى يوم 31 ديسمبر 2023 لمدة خمس سنوات وذلك وفقا لتاريخ الاعتبار المحدد في القرار الوزاري الذي صدر بمنح شهادة الصلاحية للترقية.

يجب أن يحمل المتقدم، تقرير تقويم أداء يتجاوز المستوى المتوسط لفترتين متتاليتين تعود إلى السنتين 2020-2021، 2021-2022.

يفضل أن يكون المتقدم يشغل منصب رئيس عمل.

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