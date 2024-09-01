من الطيران للسينما ولعبة الحب والزواج.. حكايات في حياة إيهاب نافع

إيهاب نافع، واحد من نجوم الزمن الجميل الذي خطف قلوب الجماهير بوسامته وحضوره الطاغي، وأسر ألباب الفتيات ليصبح فتى أحلامهن. رغم أن أعماله الفنية كانت قليلة نسبياً، إلا أنه ترك بصمة لا تُنسى في السينما المصرية. لم يكن التمثيل هدفه الأول، فقد كان يحلم بأن يصبح طيارًا وحقق هذا الحلم بعد تخرجه من الكلية الجوية عام 1955، ومع ذلك، لم يكن الفن بعيدًا عنه؛ فقد دخل إلى عالم التمثيل من أوسع أبوابه بالصدفة ليبدأ مشواراً مليئاً بالمغامرات والقصص التي جعلت من حياته لغزًا مثيرًا.

وفي السطور التالية يرصد الموجز أبرز المعلومات والمحطات في حياة إيهاب نافع، الذي رغم وسامته وشهرته، كانت حياته الشخصية مليئة بالتحديات، والتقلبات، والزيجات المتعددة التي بلغت 13 زواجًا كما صرحت ابنته.

معلومات عن إيهاب نافع

وُلد إيهاب نافع في 1 سبتمبر 1935، وكان يعتبر نفسه "ممثلًا بالصدفة"، فبينما كان يطمح في أن يكون طياراً، وهو ما تحقق له بالفعل، دخل عالم التمثيل عام 1963 عندما شارك في فيلم "الحقيقة العارية" مع زوجته آنذاك، الفنانة ماجدة الصباحي ،قدم نافع خلال مسيرته الفنية ما يقرب من 20 فيلمًا ومسلسلًا وحيدًا، ورغم قلة عدد الأعمال التي شارك فيها، فقد استطاع أن يحقق نجاحاً كبيراً وشهرة واسعة.

إيهاب نافع

زيجات إيهاب نافع.. مغامرات في الحب والزواج

تزوج إيهاب للمرة الأولى من الدكتورة ألفت بعد قصة حب جمعتهما في نادي المعادي، ولكن بعد الزواج سرعان ما نشأت بينهما خلافات أدت إلى الطلاق، رغم إنجابهما ابنهما أيمن، الذي أصبح طبيباً جراحاً.

الزوجة الثانية ماجدة الصباحي

كانت الزيجة الأشهر لإيهاب نافع من الفنانة ماجدة الصباحي في عام 1963، وهو العام الذي شهد أول فيلم سينمائي يجمع بينهما، "الحقيقة العارية"، كان لهذه الزيجة تأثير كبير على حياة نافع، فقد دفعته إلى ترك عمله كطيار والاتجاه إلى الفن. أثمرت هذه الزيجة عن ابنتهما الفنانة غادة نافع، ولكنها انتهت بالطلاق وانقطاع التعامل الفني بينهما.

الزوجة الثالثة الأسترالية المجهولة

بعد انفصاله عن ماجدة، انتقل إيهاب نافع إلى بيروت، حيث تزوج للمرة الثالثة من امرأة أسترالية تعرف عليها في أحد فنادق المدينة. رغم أن الزواج كان مليئًا بالتحديات، خاصة بسبب إدمانها على الخمور، إلا أنه أنجب منها طفلين، هما زكريا وجوهرة، قبل أن ينتهي الزواج بالطلاق.

الزوجة الرابعة الصحفية الخليجية

تزوج نافع من صحفية خليجية، ولكن زواجهما لم يدم سوى 12 شهرًا بسبب مشاكل تتعلق بالخمور، حيث كانت هذه الزوجة تشارك نافع حبها للمغامرة لكن انتهى بهما الحال إلى الطلاق.

الزوجة الخامسة الأمريكية من أصل ألماني (مونيكا)

تزوج إيهاب للمرة الخامسة من سيدة أمريكية من أصل ألماني تدعى مونيكا، تعرف عليها خلال إحدى الحفلات في اليونان. ورغم حبها الشديد له، إلا أن العلاقة انتهت بالطلاق بعد أن تم إقناعها من قبل والدها بأن نافع سيطلقها عندما تبلغ الثلاثين من عمرها.

الزوجة السادسة الأردنية المتدينة





كان زواجه السادس من سيدة أردنية متدينة، ولم يستمر هذا الزواج سوى شهرين فقط، بسبب الاختلاف في نمط الحياة، حيث كانت ترفض أن تغادر الأردن، بينما أراد نافع أن يعيش بين الأردن ولندن.

الزوجة السابعة أرملة رأفت الهجان

تزوج إيهاب نافع من أرملة صديقه رأفت الهجان، حفاظًا على سمعتها، ولكن الزواج لم يستمر طويلاً بسبب خلافات مالية، حيث أقرضها مبلغاً كبيراً لشراء منزل، لكنها أنكرت لاحقًا أن تكون قد اقترضت منه أي أموال، مما أدى إلى الطلاق.

الزوجة الثامنة الفتاة الشابة

خلال انفصاله عن أرملة الهجان، تزوج إيهاب من فتاة شابة تبلغ من العمر 19 عامًا، ولكن هذا الزواج لم يستمر سوى ثلاثة أشهر بسبب اختلاف نمط الحياة، حيث كانت تفضل حياة السهر والاحتفالات، بينما كان نافع يميل إلى الهدوء والاستقرار.

إيهاب نافع

الزوجة التاسعة آمال القاضي

تزوج إيهاب نافع للمرة التاسعة من آمال القاضي عام 1990. كان زواجهم معقدًا، فقد منحها حق بيع فيلته، لكنها قامت بنقل ملكيتها إلى أبنائها، مما أدى إلى خلاف قانوني كبير بينهما، انتهى بحكم المحكمة بتمكينهما من الانتفاع بالفيلا معًا، إلا أن إيهاب اختار الانفصال بعد فترة وجيزة.

الزوجة العاشرة الفتاة الأصغر سنًا



كانت آخر زيجات إيهاب نافع من فتاة تصغره بعشرين عامًا. اكتشف بعد الزواج بفترة قصيرة سلوكها السيئ فطلقها بعد ثلاثة أشهر.

نهاية حياة إيهاب نافع المليئة بالمغامرات

في آخر أيامه، وبينما كانت الفنانة ماجدة في الجزائر، علمت بمرض إيهاب نافع فتوجهت مباشرة إلى المستشفى لمساندته، ليرحل عن عالمنا في 30 ديسمبر 2006، في نفس اليوم الذي تم فيه إعدام صدام حسين، ورغم كل زيجاته ومغامراته، بقي إيهاب نافع في ذاكرة الجماهير كأحد أبرز نجوم السينما المصرية الذين عاشوا حياة مليئة بالإثارة والجدل.

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