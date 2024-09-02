تعرف على موعد انتهاء امتحانات الثانوية العامة الدور الثاني 2024

ينشغل طلاب المرحلة الثالثة من الثانوية العامة بمعرفة موعد انتهاء امتحانات الدور الثاني لعام 2024، حيث يترقبون بفارغ الصبر الإعلان عن توقيت تسجيل رغباتهم في الكليات. يأتي هذا الترقب بعد أن أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن الكليات المتاحة لطلاب الشعبة العلمية والأدبية، وينشر لكم موقع "الموجز" خلال السطور التالية كافة التفاصيل.

تنسيق المرحلة الثالثة 2024

تخصص المرحلة الثالثة لتسجيل رغبات طلاب الثانوية العامة الذين لم يتمكنوا من الالتحاق بالمرحلة الأولى والثانية، بالإضافة إلى الطلاب الذين امتحنوا في الدور الثاني بعد عدم نجاحهم في الدور الأول. وفي هذا السياق، نقدم تقريراً مفصلاً حول موعد انتهاء امتحانات الثانوية العامة 2024 للدور الثاني، المواد المتبقية لجميع الشعب، وخطوات تسجيل الرغبات للمرحلة الثالثة لتسهيل الأمور على الطلاب.

موعد انتهاء امتحانات الثانوية العامة الدور الثاني 2024

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن امتحانات الثانوية العامة للدور الثاني ستنتهي في 3 سبتمبر الجاري. بدأت الامتحانات في 24 أغسطس، ويعمل الطلاب جاهدين للإجابة بشكل جيد على جميع الأسئلة في محاولة للنجاح والانضمام إلى المرحلة الثالثة من تسجيل الرغبات.

جدول امتحانات الثانوية العامة للدور الثاني

تعتبر امتحانات الدور الثاني فرصة أخيرة للطلاب الذين لم يسعفهم الحظ في الدور الأول. وقد أصدرت الوزارة جدول امتحانات الدور الثاني، الذي يشمل:

1 سبتمبر 2024: اختبار الديناميكا لشعبة الرياضيات.

2 سبتمبر 2024: امتحانات لشعبتي العلمي والأدبي تشمل:

الجيولوجيا والعلوم البيئية

علم النفس والاجتماع

الرياضيات البحتة (التفاضل والتكامل)

3 سبتمبر 2024: امتحانات تشمل:

الأحياء لشعبة علمي علوم

الفلسفة والمنطق لشعبة أدبي

الرياضيات التطبيقية (الاستاتيكا) لشعبة علمي رياضة

جدول امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2024



- يوم السبت 24 أغسطس 2024: يعقد امتحان اللغة العربية والتربية الدينية.

- يوم الأحد 25 أغسطس 2024: يعقد امتحان اللغة الأجنبية الثانية والتربية الوطنية.

- يوم الإثنين 26 أغسطس 2024: يعقد امتحان اللغة الأجنبية الأولى.

- يوم الثلاثاء 27 أغسطس 2024: يعقد امتحان الاقتصاد والإحصاء.

- يوم الأربعاء 28 أغسطس 2024: يعقد امتحان الفيزياء «لشعبة علمي علوم» والتاريخ «الشعبة الأدبي».

- يوم الخميس 29 أغسطس 2024: يعقد امتحان الرياضيات البحتة «الجبر والهندسة الفراغية» «لشعبة علمي رياضة».

- يوم السبت 31 أغسطس 2024: يعقد امتحان الكيمياء «العلوم والرياضيات» والجغرافيا «الشعبة الأدبي».

- يوم الأحد الموافق 1 سبتمبر 2024: يعقد امتحان الرياضيات التطبيقية «الديناميكا» «لشعبة علمي رياضة».

- يوم الإثنين 2 سبتمبر 2024: يعقد امتحان الجيولوجيا والعلوم البيئية «لشعبة علمي علوم» وعلم النفس والاجتماع «الشعبة الأدبي» والرياضيات البحتة «التفاضل والتكامل» «لشعبة علمي رياضة».

- يوم الثلاثاء 3 سبتمبر 2024: يعقد امتحان الأحياء «لشعبة علمي علوم» والفلسفة والمنطق «الشعبة الأدبية» والرياضيات التطبيقية «الاستاتيكا» «لشعبة علمي رياضة».



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