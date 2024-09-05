بعد التعديل الجديد.. ما هو منهج العلوم المتكاملة للصف الاول الثانوي 2024؟

يتساءل طلاب أول ثانوي عن تفاصيل منهج العلوم المتكاملة للصف الاول الثانوي 2024 الذي من المقرر دراسته خلال بداية العام الدراسي، متسائلين عن ماهية المادة وطريقة تدريسها وإذا كانت تضاف للمجموع مثل باقي المواد الأساسية.

المناهج الجديدة 2024

ويستعرض “الموجز” كافة التفاصيل عن منهج العلوم المتكاملة للصف الاول الثانوي 2024 والتي أعلنت وزارة التربية والتعليم بأنه ستكون مادة شاملة ثلاثة مواد في آن واحد حيث تعد هذه المادة ضمن نظام الثانوية العامة الجديد.

منهج العلوم المتكاملة للصف الاول الثانوي 2024

تفاصيل منهج العلوم المتكاملة للصف الاول الثانوي 2024

دمجت وزارة التربية والتعليم المواد العلمية الثلاثة في نظام الثانوية العامة الجديد 2025 حيث يشمل منهج العلوم المتكاملة للصف الاول الثانوي 2024 مواد الفيزياء، الكيمياء، الأحياء في منهج واحد تحت مسمى العلوم المتكاملة.

ما هو مفهوم العلوم المتكاملة؟

ومن المقرر أن يدرس الطلاب في منهج العلوم المتكاملة للصف الاول الثانوي 2024 الموضوعات التي تغطي المفاهيم الأساسية في الفيزياء، مثل القوى والحركة، والطاقة، كما سيتطرق المنهج إلى مبادئ الكيمياء مثل الجدول الدوري والروابط الكيميائية، بالإضافة إلى دراسة الجوانب البيولوجية مثل الخلايا، والتنوع الحيوي، والتفاعل بين الكائنات الحية.

منهج العلوم المتكاملة للصف الاول الثانوي 2024

أهم مميزات منهج العلوم المتكاملة للصف الاول الثانوي 2024

من أهم مميزات منهج العلوم المتكاملة للصف الاول الثانوي 2024 هو أنه ستدرس من قبل معلم سواء كان متخصصًا في الفيزياء أو الكيمياء أو الأحياء، ويأتي ذلك لتبسيط الجدول الدراسي وتقليل الضغط على الطلاب والمعلمين في كمية المواد الدراسية.

ما هي مواد الصف الاول الثانوي الترم الاول؟

بعد تعديل نظام الثانوية العامة تشمل مواد الصف الاول الثانوي تقليص عدد المواد الدراسية الإجبارية من 10 مواد إلى 6 مواد فقط، بالإضافة إلى إلغاء مادة الجغرافيا من منهج الصف الأول الثانوي لتصبح مادة تخصص للصف الثاني الثانوي في الشعبة الأدبية.

كما أصبح وضع مادة اللغة الأجنبية الثانية، حيث أصبحت غير مضافة للمجموع، لكنها ستظل مادة نجاح ورسوب، وفي إطار تطوير المناهج، دمج مادتي الفيزياء والكيمياء لتكونا تحت مسمى "العلوم المتكاملة" كجزء من التغييرات الجديدة.

المواد المضافة للمجموع في الصف الأول الثانوي تشمل اللغة العربية، اللغة الأجنبية الأولى، العلوم المتكاملة، التاريخ، الفلسفة والمنطق، والرياضيات.

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