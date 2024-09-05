تعرف على موعد بداية الدراسة رسميا في مصر للمدارس والجامعات 2024

موعد بداية الدراسة رسميا في مصر للمدارس والجامعات 2024.. تصدرت تلك الكلمات البحثية شبكة الإنترنت خلال الساعات القليلة الماضية، نظرًا لأن العديد من المواطنين خاصة أولياء الأمور والطلاب يرغبون في معرفة موعد بداية العام الدراسي الجديد.

ويتطلع أولياء الأمور والطلاب إلى معرفة موعد بداية الدراسة رسميا في مصر للمدارس والجامعات 2024، وذلك للاستعداد لعام دراسي جديد.

موعد بداية الدراسة رسميا في مصر للمدارس والجامعات 2024

ويعد موعد بداية الدراسة رسميا في مصر للمدارس والجامعات 2024 من الأمور المهمة التي ينتظرها الجميع، نظرًا للتجهيزات التي تتطلبها العملية التعليمية من إعداد للمواد الدراسية وتنظيم للحياة اليومية.

الموجز يتناول ما أعلنت عنه وزارة التربية حول موعد بداية العام الدراسي الجديد 2024/2023، وفقًا للتقويم الرسمي حيث يكون موعد بداية الدراسة في مصر بالمدارس 2024 كالتالي:

موعد بداية الدراسة في مصر بالمدارس 2024

يبدأ العام الدراسي الجديد للمدارس الرسمية والخاصة للغات والخاصة عربي والقوميات يوم 21 سبتمبر الجاري، وينتهي يوم الخميس الموافق 5 يونيو 2025.

تبدأ امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول في 11 يناير 2025، ويبدأ الفصل الدراسي الثاني يوم السبت الموافق 8/ 2/ 2025 إلى الخميس الموافق 5/ 6/ 2025، على أن يكون موعد بدء امتحانات صفوف النقل والشهادة الإعدادية يوم السبت الموافق 24/ 5/ 2025.

موعد بداية الدراسة رسميا في مصر للمدارس والجامعات 2024

أما بالنسبة لامتحانات الدبلومات الفنية فتبدأ السبت 31/ 5/ 2025، كما تبدأ امتحانات الثانوية العامة يوم السبت الموافق 14/ 6/ 2025.

كما أن هناك فصلين دراسيين خلال العام، حيث تنتهي الفصل الأول بحلول منتصف يناير، حيث تبدأ إجازة نصف العام يوم السبت الموافق 25/ 1/ 2025 وتنتهي يوم الخميس الموافق 6/ 2/ 2025 أي لمدة أسبوعين، على أن تشمل هذه المواعيد جميع مراحل التعليم المختلفة للمدارس الرسمية والرسمية للغات والخاصة، ويبدأ الفصل الثاني في نهاية شهر فبراير، ما يتيح فترة راحة للطلاب خلال إجازة نصف العام.

موعد بداية الدراسة في مصر بالجامعات 2024

أما بالنسبة لما يتعلق بـ موعد بداية الدراسة رسميا في مصر بالجامعات 2024، فبحسب بيان وزارة التعليم العالي سيكون يوم 28 سبتمبر المقبل، إذ يجرى حاليًا توجيه الجامعات بضرورة الاستعداد الجيد للدراسة، والاهتمام بالتصنيفات الدولية، وتعزيز الاستفادة القصوى من الأنشطة الطلابية خلال فترة الدراسة.

موعد بداية الدراسة رسميا في مصر للمدارس والجامعات 2024

خطط لضمان استعداد المدارس والجامعات لاستقبال الطلاب

وتقوم وزارة التربية والتعليم بالتعاون مع التعليم العالي بوضع خطط لضمان استعداد المدارس والجامعات لاستقبال الطلاب، والتي تشمل هذه الاستعدادات:

توفير الكتب المدرسية والمقررات الجامعية في الوقت المناسب. إعداد البنية التحتية الإلكترونية في الجامعات والمدارس، خاصة بعد الاعتماد الكبير على التعليم الهجين في السنوات الأخيرة. التأكيد على الإجراءات الصحية والوقائية لضمان بيئة تعليمية آمنة.

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