ننشر لائحة الانضباط المدرسي بتعديلاتها الأخيرة قبل بدء العام الدراسي الجديد 2025

أنهت وزارة التربية والتعليم لائحة الانضباط المدرسي قبل بدء العام الدراسي الجديد 2025 بتعديلاتها الأخيرة بالتعاون مع المديريات التعليمية حيث ستنطلق الدراسة يوم الأحد المقبل الموافق 8 سبتمبر 2024 في المدارس الدولية.

وينشر “الموجز” لائحة الانضباط المدرسي قبل بدء العام الدراسي الجديد 2025 بتعديلاتها الأخيرة المعلنة من وزارة التربية والتعليم حيث ستبدأ المدارس الحكومية والخاصة بمختلف أنواعها الدراسة يوم 21 سبتمبر وتشمل هذه المدارس: المدارس المصرية اليابانية والمدارس الفنية ومدارس التكنولوجيا التطبيقية على مستوى الجمهورية.

لائحة الانضباط المدرسي قبل بدء العام الدراسي الجديد

لائحة الانضباط المدرسي قبل بدء العام الدراسي الجديد

يمكن للطلاب وأولياء الأمور والمعلمين أيضًا الاطلاع على لائحة الانضباط المدرسي قبل بدء العام الدراسي الجديد 2025 بتعديلاتها الأخيرة حيث انتهت وزارة التربية والتعليم من التجهيزات المدارس بالإضافة إلى الانتهاء من الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد والتي تشمل موعد الفصل الدراسي الأول والثاني وموعد الامتحانات والإجازات.

إليك لائحة الانضباط المدرسي قبل بدء العام الدراسي الجديد 2025 بتعديلاتها الأخيرة كالتالي:

تجهيز قوائم الفصول والجداول وتوزيع خطط التدريس قبل بدء العام الدراسي الجديد 2025.

وحل مشكلات الكثافة الطلابية والعجز في المعلمين وتفعيل مجموعات التقوية.

تعديل لائحة الانضباط لتحفيز الطلاب ومعالجة السلوكيات الخاطئة.

بدء مجموعات التقوية قبل العام الدراسي مع منح المعلمين أجرًا مجزيًا.

ضمان حضور الطلاب واتخاذ إجراءات لجذبهم وغرس القيم الوطنية.

سد العجز في المعلمين بالاستعانة بالمتقاعدين.

الالتزام بالزي المدرسي ومكافحة الدروس الخصوصية واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين

تأمين البيئة المدرسية والتأكد من سلامة محيط المدارس.

حظر التدخين تسجيل الغياب إلكترونيًا

ومنع دخول مندوبي المبيعات.

تحصيل الرسوم الدراسية ومكافحة التطرف

تنظيم رحلات لزيارة المشروعات القومية.

لائحة الانضباط المدرسي قبل بدء العام الدراسي الجديد

موعد بدء العام الدراسي الجديد 2025

موعد بدء العام الدراسي الجديد 2025 في المدارس الدولية سيكون الأحد الموافق 8 سبتمبر 2024، وفي في المدارس الحكومية والرسمية واللغات والخاصة، ستبدأ يوم السبت 21 سبتمبر 2024.

الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد

تبدأ الدراسة للعام الدراسي 2024-2025 في المدارس الحكومية يوم السبت 21 سبتمبر 2024، ويستمر الفصل الدراسي الأول حتى الخميس 23 يناير 2025، وتبدأ امتحانات الفصل الدراسي الأول يوم السبت 11 يناير 2025.

وبعد انتهاء الفصل الدراسي الأول، تبدأ إجازة نصف العام من يوم السبت 25 يناير 2025 وتستمر حتى الخميس 6 فبراير 2025، حيث ينطلق الفصل الدراسي الثاني يوم السبت 8 فبراير 2025 وينتهي يوم الخميس 5 يونيو 2025

وتبدأ امتحانات صفوف النقل والشهادة الإعدادية يوم السبت 24 مايو 2025، بينما تنطلق امتحانات الدبلومات الفنية يوم السبت 31 مايو 2025، أما بالنسبة لامتحانات الثانوية العامة، من المقرر أن تبدأ يوم السبت 14 يونيو 2025.

وقررت وزارة التربية والتعليم في هذا العام زيادة الفترة الزمنية الفعلية للتدريس من 23 أسبوعًا إلى 31 أسبوعًا، بالإضافة إلى زيادة مدة الحصة الدراسية بمقدار 5 دقائق بهدف تعزيز العملية التعليمية ورفع قدرة التدريس بنسبة 33%.

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