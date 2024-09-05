لينك نتيجة تقليل الاغتراب 2024 والخطوات بالتفصيل

يتساءل طلاب الثانوية العامة عن موعد ظهور نتيجة تقليل الاغتراب 2024 والتي أغلق باب التقديم الخاص بها بالأمس الأربعاء الموافق 4 سبتمبر حيث من المقرر إعلان وزارة التعليم والبحث العلمي خلال الأيام المقبلة.

تقليل الاغتراب

ويستعرض “الموجز” كافة التفاصيل عن موعد ظهور نتيجة تقليل الاغتراب 2024 حيث يستعد الطلاب وأولياء الأمور لمعرفة النتائج بشغف، حيث ستحدد نتيجة تقليل الاغتراب التعديلات النهائية في توزيع الطلاب بين الكليات بناءً على رغباتهم ومواقعهم الجغرافية.

موعد ظهور نتيجة تقليل الاغتراب 2024

موعد ظهور نتيجة تقليل الاغتراب 2024

موعد ظهور نتيجة تقليل الاغتراب 2024 سيكون بعد معالجة الطلبات وتحويلها وفقًا للنطاق الجغرافي للرغبات المقدمة، ويتوقع إعلان نتيجة تقليل الاغتراب بعد مرور 48 ساعة من إغلاق تسجيل تقليل الاغتراب مما يعني أن النتيجة ستكون متاحة يوم السبت المقبل.

ماذا يحدث بعد رفض تقليل الاغتراب 2024

رفض تقليل الاغتراب 2024 يشمل اختيار كلية تقع ضمن نطاقه الجغرافي. يجب أن يكون الطالب تم ترشيحه بالفعل إلى كلية ضمن نفس النطاق ويرغب في الانتقال إلى كلية تقع في منطقة جغرافية مختلفة.

ويجب أن يكون الطالب قد حصل على الدرجة المطلوبة للكلية الجديدة، كما يجب أن تكون الكلية المستهدفة غير مكتملة السعة، حيث يتم قبول الطلاب الجدد بناءً على نسبة 10% فقط من عدد الطلاب المقبولين، ويُختار الطلاب وفقًا لأعلى المجموعات في نتائج الثانوية العامة.

تقليل الاغتراب 2024 موقع الوزارة

وبعد معرفة موعد ظهور نتيجة تقليل الاغتراب 2024 يمكن للطلاب الدخول على موقع التنسيق الإلكتروني عبر موقع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي للاستعلام عن نتيجة تقليل الاغتراب 2024 من خلال هذا الرابط الرسمي من هنــــــــــــــــا ولمعرفة طريقة الحصول على النتيجة اتبع الخطوات التالية:

موعد ظهور نتيجة تقليل الاغتراب 2024

زيارة موقع التنسيق الإلكتروني التابع لوزارة التعليم العالي

أدخل بيانات تسجيل الدخول الخاصة بك، والتي تشمل رقم الجلوس والرقم السري

اختيار خدمة تقليل الاغتراب من القائمة الرئيسية، ابحث عن خدمة "نتيجة تقليل الاغتراب"

بعد الوصول إلى قسم تقليل الاغتراب، أدخل الرقم القومي ثم اضغط على زر الاستعلام أو البحث لعرض النتيجة.

بمجرد ظهور النتيجة، راجع تفاصيلها بعناية

متي يغلق تقليل الاغتراب

أغلق باب تقديم تقليل الاغتراب بالأمس الموافق 4 سبتمبر ومن المقرر عرض النتيجة خلال الأيام المقبلة، لذلك ينصح بمتابعة الرابط الإلكتروني الخاص بموقع التنسيق الإلكتروني التابع لوزارة التعليم العالي.

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