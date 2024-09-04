رابط النتيجة.. موعد ظهور نتيجة تقليل الاغتراب 2024

يبحث طلاب الثانوية العامة عن موعد ظهور نتيجة تقليل الاغتراب 2024 خاصة بعد إعلان إغلاق باب تسجيل تقليل الاغتراب اليوم الأربعاء 4 سبتمبر في الساعة السابعة مساءً حيث كان يومًا إضافيًا لإعطاء الطلاب الوقت الكافي لتسجيل التحويلات إلى الجامعات والكليات التي يريدوها.

ويستعرض “الموجز” كافة التفاصيل عن موعد ظهور نتيجة تقليل الاغتراب 2024 حيث يتسأل العديد من الطلاب عن الموعد المحدد لإعلان النتيجة، بالإضافة إلى معرفة رابط الحصول على نتائج تقليل الاغتراب.

موعد ظهور نتيجة تقليل الاغتراب 2024

موعد ظهور نتيجة تقليل الاغتراب 2024

من المتوقع أن يكون موعد ظهور نتيجة تقليل الاغتراب 2024 خلال 48 إلى 72 ساعة بعد إغلاق موقع التسجيل الإلكتروني لتقليل الاغتراب اليوم الأربعاء الساعة السابعة مساءً وفقًا لما أعلنته وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

رابط نتيجة تقليل الاغتراب 2024

وبعد معرفة موعد ظهور نتيجة تقليل الاغتراب 2024 يمكن للطلاب الحصول على رابط نتيجة تقليل الاغتراب 2024 من خلال موقع التنسيق الإلكتروني التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي من خلال هذا الرابط هنـــــــــــــــــا.

أسباب رفض تقليل الاغتراب

تشمل أساب رفص تقليل الاغتراب أن يختار الطالب كلية تقع ضمن نطاقه الجغرافي عند تقديم طلب تقليل الاغتراب، ويرفض أيضًا في حالة إذا كان الطالب مُرشحًا بالفعل لكلية ضمن نطاقه الجغرافي ويرغب في التحويل إلى كلية في منطقة أخرى.

ويرفض تقليل الاغتراب في حالة عدم حصول الطالب على الحد الأدنى المطلوب للكلية التي يرغب في التحويل إليها، إذا كانت الكلية التي يرغب الطالب في الانتقال إليها قد وصلت إلى الحد الأقصى لعدد المقبولين، حيث أن النسبة المسموح بها للتحويل هي 10% فقط.

موعد ظهور نتيجة تقليل الاغتراب 2024

قواعد تقليل الاغتراب 2024

وكافة المعلومات عن موعد ظهور نتيجة تقليل الاغتراب 2024 وأسباب رفضه ننشر لكم قواعد تقليل الاغتراب وفقًا لشروط وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والمجلس الأعلى للجامعات ومن بين هذه الشروط التحويل عبر موقع التنسيق الإلكتروني فقط.

وتشمل قواعد تقليل الاغتراب أيضًا التحويل المناظر ضمن الحد الأدنى للقطاع، بينما يتطلب التحويل غير المناظر استيفاء الحد الأدنى للكلية المطلوبة مع الالتزام بالتوزيع الجغرافي.

التحويل يكون لمرة واحدة فقط ويشترط استيفاء أي شروط إضافية تطلبها الكلية المستهدفة، مع اعتماد المفاضلة على مجموع درجات الطالب.

وتشمل قواعد التحويل بين المعاهد العليا والمتوسطة استيفاء الحد الأدنى للمعهد المطلوب وفي حدود الطاقة الاستيعابية المتاحة

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