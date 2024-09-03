التربية والتعليم : زيادة دخل المعلمين خلال العام الدراسي الجديد .. أعرف هاتقبض كام

زيادة دخل المعلمين .. قالت مصادر مطلعة في وزارة التربية والتعليم أن توجيهات محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم بضرورة العمل علي زيادة زيادة دخل المعلمين خلال العام الدراسي الجديد .

زيادة دخل المعلمين

وأضافت المصادر في تصريح خاص لـ “الموجز” أن الزيادات الجديدة تستهدف أن يحصل المعلم علي دخل مناسب وذلك عن من خلال إقرار عدد من الأليات التي سوف يكون لها أثر ملموس علي زيادة دخل المعلمين.

وزارة التربية والتعليم

واستطرت المصادر أنه قد تم إقرار زيادة في قيمة الحصة للمعلمين المعينين في وزارة التربية والتعليم ومعلمي الحصة حيث تم رفع قيمة الحصة إلي 50 جنيه وهو ما يمثل زيادة حقيقة في زيادة دخل المعلمين .

وتابعت المصادر أن تم تنظيم مجموعات التقوية في المدارس حيث من المقرر أن لا تزيد ثمن الحصة عن 100 جنيه وسوف يحصل المعلم علي نسبة تقدر بـ 80 % من تلك القيمة وهو ما سينعكس علي زيادة كبيرة في دخل المعلم ويوفر آلية لمكافحة الدروس الخصوصية وحماية الأسرة المصرية من الاستغلال.

جدير بالذكر أنه في إطار تحسين أوضاع العاملين بقطاع التعليم، يشهد قطاع التعليم في مصر مجموعة من التعديلات والإجراءات التي تهدف إلى زيادة مرتبات المعلمين وتحسين ظروفهم المالية. إليك أحدث المعلومات حول هذا الموضوع:

زيادة مرتبات المعلمين



1. الزيادة الأخيرة في المرتبات:

زيادة مرتبات المعلمين: في إطار المبادرات الحكومية لتحسين الأوضاع المالية للمعلمين، شهدت الفترة الأخيرة زيادة ملحوظة في مرتباتهم. الزيادة تشمل مختلف الدرجات الوظيفية، حيث تم تحديد الزيادة بناءً على معايير محددة تشمل الدرجة الوظيفية والخبرة.



تفاصيل الزيادة: تختلف الزيادة حسب الدرجة الوظيفية، وقد شهدنا زيادات تتراوح بين 500 إلى 2000 جنيه شهرياً حسب الدرجة ومستوى الخبرة.

2. الأهداف وراء زيادة المرتبات:



تحسين جودة التعليم:

تهدف الزيادة إلى تحسين جودة التعليم من خلال تحفيز المعلمين وتقدير جهودهم، مما يؤدي إلى تحسين الأداء التعليمي.



جذب الكفاءات:

زيادة المرتبات تسهم في جذب الكفاءات الجديدة إلى قطاع التعليم، مما يعزز من جودة التعليم في المدارس.



تقدير العمل:

تعتبر زيادة المرتبات جزءاً من تقدير العمل الشاق الذي يقوم به المعلمون في تعليم وتطوير الطلاب.

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