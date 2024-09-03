رودي نبيل : مجموعات التقوية تساعد على الارتقاء بمستوى الطلاب

مجموعات التقوية .. كشفت رودي نبيل مؤسس جروب معا لغد مشرق للتعليم ، وأدمن جروب حوار مجتمعي تربوي إن مجموعات التقوية تساعد على الارتقاء بمستوى الطلاب فتمتد جذور الثقة بين المعلم والطلاب، مما يؤدي إلى مزيد من الاحترام والانضباط والحرص على أن يظهر الطالب والمعلم بالمظهر اللائق في جميع شؤونه مجموعات التقوية المدرسية ليست جديدة.



وزارة التربية والتعليم

مجموعات التقوية

وأضافت رودي نبيل في تصريح خاص لـ “الموجز” أن مجموعات التقوية افتقدت أليات التنفيذ الناجحة، لتحقيق أكبر قدر من الاستفادة للطالب هذه المجموعات من شأنها أن ستساعدعلى ارتقاء جودة التعليم بالمدارس، فضلا عن أنها هى البديل( الأمن) والافضل من السناتر والدروس الخصوصيه.

وشددت رودي نبيل أنه يكفي ان مجموعات التقوية في إطار اى قانوني وتراعي الالتزام بالمنهج من الوزاره، وتسد الفجوة بين الطلاب الضعفاء والطلاب المتميزين. ،

واستطردت رودي نبيل أنه لايقل عن أهمية مجموعات التقوية هو. آليات التنفيذ والرقابه على التنفيذ من الوزاره. حتى لا يتم. التحايل عليها من قبل بعض ضعاف النفوس

وتابعت رودي نبيل أن محاولت أن يكون ثمن مجموعات التقوية مرضى. لأولياء ومنافس السناتر حيث أن ١٠٠ج للحصه هذا قد يكون. لا يناسب الجميع ولا ينافس السناتر فقد يكون هذا الثمن هو العامل الأول لإفشال التجربه.

وتعد مجموعات التقوية هي طريقة تعليمية تهدف إلى تعزيز فهم الطلاب للمواد الدراسية وتحسين أدائهم الأكاديمي. يتم تنظيم هذه المجموعات عادةً بعد اليوم المدرسي أو خلال عطلات نهاية الأسبوع، حيث يجتمع الطلاب في مجموعات صغيرة مع معلمين أو مشرفين لتلقي دعم إضافي في المواد التي يواجهون فيها صعوبات.

أهداف مجموعات التقوية:

توفير فرصة للطلاب لفهم المفاهيم بشكل أفضل من خلال الشرح الإضافي والتدريب العملي. الابتعاد عن الدروس الخصوصية

تعزيز ثقة الطلاب في قدرتهم على التعامل مع المواد الدراسية.

التركيز على احتياجات الطلاب الفردية وتقديم الدعم المخصص.

: مراجعة المواد التي ستظهر في الاختبارات والمساعدة في الاستعداد لها بش

كل أفضل.

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