إليك رسوم مجموعات التقوية للعام الدراسي الجديد وضوابطها| تفاصيل

في إطار سعي وزارة التربية والتعليم لتحسين جودة التعليم وتقديم دعم تعليمي فعّال للطلاب، أعلنت الوزارة عن تفاصيل رسوم مجموعات التقوية لعام 2024، والتي تهدف إلى تحقيق أقصى استفادة دراسية للطلاب بمختلف مراحلهم التعليمية، وينشر لكم موقع "الموجز" خلال السطور التالية كافة التفاصيل.

رسوم مجموعات التقوية 2024

أوضحت الوزارة أنه تم تغيير اسم مجموعات الدعم المدرسي إلى مجموعات التقوية والدعم التعليمي، وستكون هذه المجموعات اختيارية للمواد الدراسية في جميع صفوف النقل والشهادتين الإعدادية والثانوية العامة. تهدف هذه المجموعات إلى تحسين المستوى الدراسي للطلاب مقابل رسوم مادية مناسبة.

ضوابط مجموعات التقوية الجديدة

تبدأ مجموعات التقوية من أول يوم دراسي في توقيت مختلف عن المواعيد الرسمية، تحدده إدارة المدرسة.

مدة المجموعة ساعتان أسبوعيًا، وفقًا للخطة التعليمية للمواد الدراسية.

مشاركة المعلمين في مجموعات التقوية اختيارية داخل المدرسة.

يمكن لمدير المدرسة الاستعانة بمدرسين من خارج المدرسة إذا لم يتقدم جميع معلمي المادة للتدريس.

لا يتجاوز عدد الطلاب في مجموعة التقوية 25 طالبًا.

يتم تخصيص الأعداد الزائدة للفئات المعفاة والمستثناة من دفع الرسوم.

يتم عرض قيمة الاشتراك وحوافز التميز على مجلس الأمناء والآباء والمعلمين للموافقة، ثم ترفع للإدارة التعليمية لإصدار القرار.

سعر الحصة في مجموعات التقوية الجديدة

قيمة الاشتراك في مجموعات التقوية لعام 2024 لا تتجاوز 100 جنيه للحصة الواحدة.

يحصل أبناء العاملين في التربية والتعليم، وأبناء الشهداء، والأيتام، والمصابين بعجز كلي على خصم 50%.

يمكن لمجلس إدارة المدرسة تحديد حافز اشتراك إضافي لا يتجاوز 50 جنيهًا للمجموعات المتميزة التي لا يزيد عدد طلابها على 10 طلاب.

حقوق المعلمين في مجموعات التقوية

يحصل المعلم على 80% من قيمة الحصة بعد خصم الضرائب.

يتم خصم 15% لصالح وزارة المالية.

يتم صرف مستحقات المعلم بشكل فوري بعد انتهاء الحصة.

تأتي هذه الإجراءات ضمن خطة الوزارة لتقديم منظومة تعليمية متكاملة داخل المدارس، تراعي الظروف الاقتصادية والاجتماعية للطلاب، وتضمن تحسين جودة التعليم والدعم الدراسي.

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