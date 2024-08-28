نشرة الموجز التعليمية .. صرف حافز تطوير منظومة التعليم الجديدة للمعلمين الجدد وتفعيل مجموعات التقوية في المدارس بأجور مجزية

تستعرض " الموجز" في نشرتها التعليمية مجموعة متنوعة من الأخبار المثيرة الخاصة بالتعليم، والتي تضمنت صرف حافز تطوير منظومة التعليم الجديدة للمعلمين الجدد وتفعيل مجموعات التقوية في المدارس بأجور مجزية

خطاب وزارة التعليم بشأن صرف حافز تطوير منظومة التعليم الجديدة للمعلمين الجدد





حافز تطوير منظومة التعليم الجديدة .. أصدرت وزارة التربية والتعليم خطابًا للمديريات التعليمية بخصو استحقاق المعلمين الجدد المعينين بمسابقة الـ 30 ألف معلم شاغلي وظيفة "معلم مساعد" لـ حافز تطوير منظومة التعليم الجديدة.

تفاصيل الخطاب صرف حافز تطوير منظومة التعليم الجديدة:



أحقية صرف حافز تطوير منظومة التعليم الجديدة :

أكدت وزارة التربية والتعليم أن المعلم المساعد الذي تم تعيينه بموجب مسابقة الـ 30 ألف معلم يحق له صرف حافز تطوير منظومة التعليم الجديدة ، شريطة أن يكون قد مارس العمل الفعلي وتوافر شروط الاستحقاق.

نص عقد العمل لوظيفة "معلم مساعد" ينص على استحقاق المكافآت والحوافز والبدلات وفقًا للقرارات المنظمة، مما يضمن للمعلم المساعد مكافآت مماثلة لتلك التي يتلقاها المعلمون الآخرون وأبرزها حافز تطوير منظومة التعليم الجديدة.



إجراءات صرف الحافز:

خطاب وزارة التعليم بشأن صرف حافز تطوير منظومة التعليم الجديدة للمعلمين الجدد

وفقًا لكتاب الإدارة المركزية للخدمة المدنية بالجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، يعتبر تعيين المعلم المساعد تعيينًا رسميًا يتمتع بكافة المزايا المقررة للمعينين، بشرط استيفاء شروط معينة، منها الحصول على شهادة الصلاحية لمزاولة التعليم في المرحلة التعليمية التي يتقدم لها.

المعلم المساعد يجب أن يتوافر لديه كافة شروط استحقاق حافز تطوير منظومة التعليم الجديدة ، بما في ذلك ممارسة العمل الفعلي والحصول على شهادة الصلاحية.

الوزارة تؤكد التزامها بصرف حافز تطوير منظومة التعليم الجديدة وفقًا للإجراءات المنصوص عليها في نموذج العقد وكتاب الإدارة المركزية.

تسعى وزارة التربية والتعليم لضمان استفادة المعلمين المعينين بمسابقة الـ 30 ألف معلم من حافز تطوير منظومة التعليم الجديدة، مع الالتزام بالشروط المحددة لضمان استحقاقهم.

حافز تطوير منظومة التعليم الجديدة هو أحد المبادرات التي أطلقتها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في مصر لتعزيز جودة التعليم وتحفيز المعلمين على المشاركة الفعالة في تحسين العملية التعليمية. يهدف هذا الحافز إلى مكافأة المعلمين الذين يساهمون في تحقيق أهداف التطوير ويقدمون أداءً متميزًا في عملهم.

أهداف الحافز

تحسين جودة التعليم: دعم المعلمين الذين يساهمون في تنفيذ استراتيجيات تطوير التعليم وتحسين نتائج الطلاب.

تحفيز الأداء: تقديم حوافز للمعلمين لضمان تفاعلهم بفعالية مع البرامج التعليمية الجديدة.

الارتقاء بالعملية التعليمية: تشجيع الابتكار والالتزام بالتدريس الجيد من خلال تقديم مكافآت مالية.

معايير استحقاق الحافز

العمل الفعلي: يجب على المعلم ممارسة العمل الفعلي والتواجد في المدرسة بانتظام.

استيفاء شروط الاستحقاق: تشمل الحصول على الشهادات المطلوبة لمزاولة التعليم في المرحلة التعليمية التي ينتمي إليها.

الالتزام بالإجراءات: الالتزام بالشروط والضوابط المنصوص عليها في العقود والتعليمات الوزارية.

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رسميا .. التعليم توجه بتفعيل مجموعات التقوية في المدارس بأجور مجزية للمعلمين





مجموعات التقوية في المدارس .. عقد وزير التربية والتعليم ، محمد عبد اللطيف، اجتماعا مع مديري الإدارات التعليمية بمحافظة السويس لمناقشة الآليات الخاصة بتطبيق مجموعات التقوية في المدارس.

وأكد وزير التربية والتعليم علي أهمية بدء تنفيذ هذه مجموعات التقوية في المدارس قبل بداية العام الدراسي لضمان تحقيق أقصى استفادة للطلاب وتقديم الدعم المناسب للمعلمين.

تفعيل مجموعات التقوية في المدارس بأجور مجزية للمعلمين



شدد وزير التربية والتعليم على ضرورة بدء تنفيذ مجموعات التقوية في المدارس قبل بداية العام الدراسي الجديد، مؤكداً أن هذه المجموعات يجب أن تعقد تحت إشراف الوزارة لضمان جودتها.



أشار وزير التربية والتعليم ، إلى أهمية أن يحصل المعلم على أجر مجزٍ لمساعدته في تقديم أفضل أداء لـ مجموعات التقوية في المدارس، وأكد على توفير الإجراءات والآليات المناسبة لضمان راحة المعلمين والطلاب.



تحديد المعلمين المؤهلين لـ مجموعات التقوية:



أكد وزير التربية والتعليم ،أن مجموعات التقوية في المدارس ستضم أكفأ المعلمين، لضمان تقديم تعليم ذو جودة عالية.



خطة العمل لـ مجموعات التقوية:

ناقش الوزير مع مديري الإدارات التعليمية الآليات المناسبة لتنفيذ مجموعات التقوية، مشيراً إلى أهمية وضع كل إدارة تعليمية خطة مقترحة متكاملة لتفعيل هذه المجموعات وضمان التحاق الطلاب بها.

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