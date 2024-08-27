رسميا .. التعليم توجه بتفعل مجموعات التقوية في المدارس بأجور مجزية للمعلمين

مجموعات التقوية في المدارس .. عقد وزير التربية والتعليم ، محمد عبد اللطيف، اجتماعا مع مديري الإدارات التعليمية بمحافظة السويس لمناقشة الآليات الخاصة بتطبيق مجموعات التقوية في المدارس.

وأكد وزير التربية والتعليم علي أهمية بدء تنفيذ هذه مجموعات التقوية في المدارس قبل بداية العام الدراسي لضمان تحقيق أقصى استفادة للطلاب وتقديم الدعم المناسب للمعلمين.

تفعيل مجموعات التقوية في المدارس بأجور مجزية للمعلمين



شدد وزير التربية والتعليم على ضرورة بدء تنفيذ مجموعات التقوية في المدارس قبل بداية العام الدراسي الجديد، مؤكداً أن هذه المجموعات يجب أن تعقد تحت إشراف الوزارة لضمان جودتها.



أشار وزير التربية والتعليم ، إلى أهمية أن يحصل المعلم على أجر مجزٍ لمساعدته في تقديم أفضل أداء لـ مجموعات التقوية في المدارس، وأكد على توفير الإجراءات والآليات المناسبة لضمان راحة المعلمين والطلاب.



تحديد المعلمين المؤهلين لـ مجموعات التقوية:



أكد وزير التربية والتعليم ،أن مجموعات التقوية في المدارس ستضم أكفأ المعلمين، لضمان تقديم تعليم ذو جودة عالية.



خطة العمل لـ مجموعات التقوية:

ناقش الوزير مع مديري الإدارات التعليمية الآليات المناسبة لتنفيذ مجموعات التقوية، مشيراً إلى أهمية وضع كل إدارة تعليمية خطة مقترحة متكاملة لتفعيل هذه المجموعات وضمان التحاق الطلاب بها.



توصيات الوزير بتطوير خطة شاملة لـ مجموعات التقوية:

ضرورة أن تضع كل إدارة تعليمية خطة مفصلة لتنفيذ مجموعات التقوية، تشمل جدول المواعيد، محتوى الدروس، واستراتيجية التقييم.



وزارة التربية والتعليم



توفير الدعم للمعلمين:

أهمية تقديم أجر مناسب للمعلمين المشاركين في مجموعات التقوية، مع مراعاة توفير كافة المتطلبات اللازمة لراحتهم وتحفيزهم على تقديم أفضل أداء.



إشراف وزارة التربية والتعليم:

التأكيد على أن مجموعات التقوية ستخضع لإشراف الوزارة لضمان تنفيذها بشكل فعّال وتحقيق أهدافها التعليمية.

تطوير استراتيجيات لضمان تحفيز الطلاب على المشاركة في مجموعات التقوية، من خلال تحسين تجربة التعلم وتقديم دعم إضافي لهم.

وضع جدول زمني مناسب لمجموعات التقوية بحيث يتناسب مع جداول الطلاب والمعلمين.

تحديد الموضوعات الدراسية التي تحتاج إلى تقوية خاصة بناءً على تقييم أداء الطلاب.

تطوير طرق فعالة لتقييم تقدم الطلاب في مجموعات التقوية وضمان تحقيق الأهداف التعليمية.

دعوة أولياء الأمور والمجتمع المحلي للمساهمة في دعم وتعزيز مجموعات التقوية.

استعرض وزير التربية والتعليم ، الإجراءات الخاصة بتنفيذ مجموعات التقوية في المدارس، مؤكداً على ضرورة البدء في تنفيذها قبل بداية العام الدراسي الجديد وتوفير كافة المتطلبات لضمان نجاحها. ستساهم هذه المجموعات في تعزيز مستوى التعليم ودعم الطلاب بشكل فعّال، شريطة تطبيق خطة متكاملة وتوفير دعم كافٍ للمعلمين.

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