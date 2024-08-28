برلماني : زيادة مرتبات المعلمين وتطوير المناهج أبرز التحديات التي ستواجه وزير التعليم في العام الجديد

التحديات التي ستواجه وزير التعليم في العام الجديد .. أكد النائب رفعت شكيب عضو مجلس النواب ، أن مرتبات المعلمين وتطوير المناهج أبرز التحديات التي ستواجه وزير التعليم محمد عبد اللطيف في العام الجديد لافتا إلي أن الجميع ينتظر من الوزير الجديد تقديم رؤية متكاملة قابلة للتطبيق لتجاوز كافة التحديات.



برلماني : زيادة مرتبات المعلمين تتطلب حلول من خارج الصندوق



وأضاف النائب رفعت شكيب عضو مجلس النواب في تصريح خاص لـ “الموجز” أن زيادة مرتبات المعلمين تتطلب حلول من خارج الصندوق عبر توجه وزير التعليم للتعاون مع المجتمع المدني ومحاولة زيادة موارد الوزارة المالية.



رفعت شكيب

برلماني : التحدي الثاني أمام وزير التعلم هو تطوير المناهج



وأوضح النائب رفعت شكيب أن التحدي الثاني أمام وزير التعلم هو تطوير المناهج عبر تقديم رؤية قابلة للتطبيق في كافة المراحل التعليمية في وهو ما سوف يكون له أثر كبير في تطوير العملية التعليمية.

زيادة مرتبات المعلمين تتطلب تخطيطًا دقيقًا يشمل ذلك:



تقييم الأداء: تقييم أداء المعلمين بشكل دوري لضمان تقديم راتب عادل ضمن سياسات زيادة مرتبات المعلمين بناءً على الجودة والالتزام.

تحليل الميزانية: دراسة الميزانية المتاحة وتحديد مصادر التمويل لزيادة الرواتب دون التأثير على جوانب أخرى من النظام التعليمي.

استراتيجية شاملة: وضع استراتيجية لزيادة الرواتب تشمل تحسين شروط العمل وتقديم حوافز إضافية مثل التدريب المهني.

تقدير الأثر: تقدير التأثير المحتمل على الجودة التعليمية وجاذبية مهنة التعليم.

مراجعة الأجور الحالية: تقييم الرواتب الحالية مقارنةً بتكاليف المعيشة والرواتب في القطاعات الأخرى. تحسين الميزانية التعليمية: تخصيص ميزانية أكبر لقطاع التعليم لتمويل الزيادة.

إصلاحات هيكلية: تحديث نظام الأجور بحيث يعكس الأداء والخبرة.

الحوافز الإضافية: تقديم مكافآت وحوافز لتحسين جودة التعليم.

هذه الزيادة تهدف إلى جذب واستبقاء المعلمين المتميزين وتعزيز جودة التعليم و تعتبر زيادة مرتبات المعلمين خطوة مهمة لتحفيز المعلمين وتحسين جودة التعليم.

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