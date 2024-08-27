نشرة الموجز التعليمية .. ماذا قالت المالية عن مرتبات شهر سبتمبر 2024 ؟.. والتعليم تحذر من زيادة مصروفات المدارس الخاصة والدولية

تستعرض " الموجز" في نشرتها التعليمية مجموعة متنوعة من الأخبار المثيرة الخاصة بالتعليم، والتي تضمنت تحذيرات بشأن زيادة مصروفات المدارس الخاصة والدولية وماذا قالت وزارة المالية عن مرتبات شهر سبتمبر 2024 للمعلمين؟





بعد إعلان زيادة الحوافز الاجتماعية .. ماذا قالت وزارة المالية عن مرتبات شهر سبتمبر 2024 للمعلمين؟



مرتبات شهر سبتمبر 2024 .. تداولت عدد من صفحات التعليم علي موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” تصريحات الحكومة المصرية عن استمرار جهودها لزيادة الحوافز الاجتماعية خلال عام 2024.

حيث أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ، في تصريحاته الخميس الماضي ، أن الحكومة قامت بإجراءات استثنائية لزيادة الرواتب خلال العامين الماضيين، مع التركيز الآن على تعزيز الحوافز الاجتماعية بشكل أساسي، وليس فقط زيادة الرواتب.

وأشار رئيس مجلس الوزراء، في التصريحات التي نقلتها “الموجز”، إلى أن تقييم الحاجة لمزيد من الزيادات في الرواتب سيتم بناءً على محددات الموازنة العامة، مع الإشارة إلى أن الفترة بين الزيادات الأخيرة قد تكون طويلة نسبيًا.

موعد صرف مرتبات شهر سبتمبر 2024

من ناحية أخرى، أعلنت وزارة المالية عن موعد صرف مرتبات شهر سبتمبر 2024 للمعلمين وأساتذة الجامعات ، حيث ستبدأ عمليات الصرف من 22 سبتمبر وتستمر حتى 27 سبتمبر.



وزارة المالية

أماكن صرف مرتبات شهر سبتمبر 2024

تم تحديد أماكن صرف مرتبات شهر سبتمبر 2024 في ماكينات الصراف الآلي، فروع البنوك، والبريد المصري لتيسير عملية الصرف للموظفين.

معاشات شهر سبتمبر 2024

بالنسبة لأصحاب المعاشات، فوفقًا لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، سيتم صرف المعاشات اعتبارًا من الأحد، 1 سبتمبر 2024، وذلك في الأول من كل شهر وفقًا للقانون المعمول به.

تلك هي التفاصيل المتعلقة بموعد صرف مرتبات ومعاشات سبتمبر 2024 في مصر، والتي تهدف إلى تسهيل عملية الحصول على الدخل الشهري للموظفين وأصحاب المعاشات بشكل موثوق وفعال.

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التعليم تصدر 4 تحذيرات بشأن زيادة مصروفات المدارس الخاصة والدولية





زيادة مصروفات التعليم في مدارس الخاصة والدولية .. أعلنت وزارة التربية والتعليم عن 4 تحذيرات إلي المدارس الخاصة والدولية من مخالفة القرار الصادر بشأن تطبيق الزيادة بمصروفات التعليم للعام الدراسي 2024/ 2025

تنبيهات وإجراءات وزارة التربية والتعليم بشأن زيادة مصروفات التعليم في مدارس الخاصة والدولية :



تمنع الوزارة جمع الزيادة المقررة بالشريحة مع نتيجة البحث المالي لتسوية العجز في ميزانية التعليم. سيتم احتساب الزيادة الأعلى فقط.



تمنع الوزارة جمع الزيادة المقررة بالشريحة مع نتيجة البحث المالي لتسوية العجز في ميزانية التعليم. سيتم احتساب الزيادة الأعلى فقط. يجب على أجهزة التوجيه المالي والإداري بالإدارات التعليمية إعداد نشرات المصروفات بسرعة ونشرها في المدارس قبل بداية العام الدراسي.



يحظر على المدارس تحصيل مصروفات تزيد عن المقررة قانونًا بخلاف الشرائح المعتمدة.



في حال ثبوت مخالفة أي مدرسة لهذه التعليمات، سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضدها، بما في ذلك وضع المدرسة تحت الإشراف المالي والإداري.



هذا القرار يهدف إلى ضمان التزام المدارس الخاصة والدولية بالتعليمات المالية المحددة وتجنب الزيادات غير المبررة في مصروفات التعليم للطلاب وأولياء الأمور.

زيادة مصروفات التعليم في مدارس الخاصة والدولية

تم إصدار قرار من وزارة التربية والتعليم بخصوص زيادة مصروفات التعليم في مدارس الخاصة والدولية للعام الدراسي 2024/2025، وقد تم تقسيم هذه الزيادات إلى شرائح مختلفة بناءً على قيمة المصروفات السابقة.



هذه زيادة مصروفات التعليم في مدارس الخاصة والدولية وتختلف تبعاً لنسب محددة كما يلي:



للمدارس التي تطبق مناهج ذات طبيعة خاصة (دولية):



زيادة مصروفات التعليم في مدارس الخاصة من 30,000 جنيه إلى أقل من 50,000 جنيه: زيادة سنوية بنسبة 10%.



زيادة مصروفات التعليم في مدارس الخاصة من 50,000 جنيه إلى أقل من 80,000 جنيه : زيادة سنوية بنسبة 8%.



زيادة مصروفات التعليم في مدارس الخاصة من 80,000 جنيه إلى أقل من 120,000 جنيه : زيادة سنوية بنسبة 7%.



زيادة مصروفات التعليم في مدارس الخاصة .. من 120,000 جنيه إلى أقل من 200,000 جنيه : زيادة سنوية بنسبة 6%.



زيادة مصروفات التعليم في مدارس الخاصة .. 200,000 جنيه فأكثر: زيادة سنوية بنسبة 5%.

زيادة مصروفات التعليم في مدارس الخاصة (عربي / لغات) .. أقل من 5,000 جنيه: زيادة سنوية بنسبة 25%.



زيادة مصروفات التعليم في مدارس الخاصة (عربي / لغات) .. من 5,000 جنيه إلى أقل من 10,000 جنيه: زيادة سنوية بنسبة 20%.



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