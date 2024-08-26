بعد وعد رئيس الوزراء.. جميع التفاصيل عن زيادة مرتبات شهر سبتمبر 2024

زيادة مرتبات شهر سبتمبر 2024 من المواضيع التي أثارت اهتمامًا كبيرًا في الساعات الأخيرة، حيث تناقل الكثيرون أنباء عن زيادة مرتبات شهر سبتمبر 2024 للموظفين العاملين في القطاعين الحكومي والعام.

وتسببت تصريحات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن إمكانية زيادة الأجور والمرتبات خلال الفترة المقبلة، في انتعاش آمال العاملين بالدولة في زيادة مرتبات شهر سبتمبر 2024، وهو ما يستعرضه الموجز في السطور القادمة.

حقيقة زيادة مرتبات شهر سبتمبر 2024

وكان رئيس مجلس الوزراء قد أعلن مؤخرًا عن وجود احتمالية لزيادة الأجور والمرتبات خلال الفترة المقبلة، في ظل زيادة الأسعار الجنوني الذي شهدته الفترة الماضية.

وأوضح مدبولي أن الحكومة تصيغ حزمة حوافز ورعاية اجتماعية، ولكن وليس شرطًا أن يكون بها زيادة في المرتبات، لافتًا إلى أن تلك الحوافز قد تكون في صورة أسعار مخفضة.

وواصل رئيس الحكومة أنه يتم العمل على دراسة ملف المرتبات في إطار المحددات الخاصة بالموازنة، مضيفا أنه «كانت هناك خطوة من 4 أشهر بزيادة الأجور، وأمامنا بضعة أشهر لنعيد النظر في هذا الملف».

موعد صرف مرتبات شهر سبتمبر 2024

وكانت قد زفّت بشرى سارة للعاملين في الدولة بعدما أعلنت عن موعد صرف مرتبات شهر سبتمبر 2024، لافتة إلى اتخاذ قرار بتبكير موعد صرف المستحقات بهدف التيسير على الموظفين والمواطنين، خاصة بالتزامن مع بداية العام الدراسي الجديد.

وكشفت المالية أن موعد صرف مرتبات سبتمبر 2024 سيبدأ من يوم 22 سبتمبر ويستمر خلال 5 أيام على أن يتم صرف المتأخرات أيام 8، 9، 10 سبتمبر المقبل.

جدول صرف مرتبات شهر سبتمبر 2024

وجاء جدول صرف مرتبات شهر سبتمبر 2024 على النحو التالي:

الدرجة السادسة: 6000 جنيه

الدرجة الخامسة: 6500جنيه

الدرجة الرابعة: 7000جنيه

الدرجة الثالثة: 7500جنيه

الدرجة الثانية: 8000جنيه

الدرجة الأولى أو ما يعادلها: 8200 جنيه

درجة المدير العام أو ما يعادلها: 9200 جنيه

الدرجة العالية أو ما يعادلها: 10200 جنيه

الدرجة الوظيفية الممتازة أو ما يعادلها: 12.200 جنيه

أقرأ أيضا:

برلماني : تصريحات رئيس مجلس الوزراء الأخيرة تتضمن زيادة مرتبات المعلمين

المالية تصدر إعلانا بشأن الموعد الجديد لصرف مرتبات شهر أغسطس 2024 للمعلمين وأساتذة الجامعات

