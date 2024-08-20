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رئيس التحرير
ياسر بركات
رئيس التحرير
ياسر بركات
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الخدمات

باقي يومين.. احسب قبضك واعرف جدول صرف مرتبات شهر أغسطس 2024

صرف مرتبات شهر أغسطس
صرف مرتبات شهر أغسطس 2024

صرف مرتبات شهر أغسطس 2024، تصدرت هذه الكلمات قوائم محركات البحث في مصر خلال الساعات الأخيرة، بالتزامن مع اقتراب مواعيد صرف مرتبات شهر أغسطس 2024 للعاملين في الحكومة.

ومع تزايد عمليات البحث عنها، يستعرض الموجز في السطور القادمة المزيد من المعلومات عن صرف مرتبات شهر أغسطس 2024.

 

موعد صرف مرتبات شهر أغسطس 2024

ومؤخرًا، كشفت وزارة المالية، أن صرف مرتبات شهر أغسطس 2024، سيكون في يوم الخميس الموافق 22 من شهر أغسطس 2024 شاملة جميع العاملين في الجهاز الإداري للدولة.

وأوضحت المالية أن عمليات الصرف تستمر  5 أيام متتالية وهي أيام “22،23، 24، 25، 26” أغسطس 2024، مع إمكانية صرف المتأخرات كذلك على مدار أيام 8 و11 و12 أغسطس، بما يشمل ذلك نحو 33 وزارة وجهة حكومية تضمن حصولهم على المرتبات.

وفي السياق، أشارت وزارة المالية الى موعد صرف مرتبات سبتمبر 2024 اذا أوضحت أن صرف مرتبات شهر سبتمبر سيكون سيكون في يوم 22 سبتمبر 2024.

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جدول صرف مرتبات شهر أغسطس 2024

وجاء جدول صرف مرتبات شهر أغسطس 2024 كالتالي:

  • الخميس 22 أغسطس 2024: تبدأ عمليات صرف مرتبات شهر أغسطس للعاملين في عدد من الجهات مثل مجلس النواب، الجهاز المركزي للمحاسبات، وزارة التموين والتجارة الداخلية، وزارة القوى العاملة، وزارة التضامن الاجتماعي، ومديريات الطرق والنقل.
  • الجمعة 23 أغسطس 2024: يستمر الصرف لموظفي وزارات التعليم العالي، التنمية المحلية، العدل، الكهرباء، التخطيط، الاستثمار، التعاون الدولي، التربية والتعليم، الزراعة، الشباب والرياضة، المالية، وغيرها من الهيئات الحكومية مثل الأزهر، ودار الإفتاء المصرية.
  • بالنسبة للعاملين الذين لم يتمكنوا من صرف مرتباتهم في المواعيد المحددة، فسيجري إتاحة فرصة الصرف في الأيام التالية.

 

 

أماكن صرف مرتبات شهر أغسطس 2024

ووفرت الحكومة مجموعة من الأماكن التي يمكن من خلالها صرف مرتبات شهر أغسطس 2024، وهي كالتالي:

  • فروع البنوك.
  • فروع البريد المصري المنتشرة على مستوى الجمهورية.
  • ماكينات الصرف الآلي «ATM».

 

صرف مرتبات شهر أغسطس 2024

وجاء جدول صرف مرتبات شهر أغسطس 2024 على النحو التالي:

  • الدرجة السادسة: 6000 جنيه
  • الدرجة الخامسة: 6500جنيه
  • الدرجة الرابعة: 7000جنيه
  • الدرجة الثالثة: 7500جنيه
  • الدرجة الثانية: 8000جنيه
  • الدرجة الأولى أو ما يعادلها: 8200 جنيه
  • درجة المدير العام أو ما يعادلها: 9200 جنيه
  • الدرجة العالية أو ما يعادلها: 10200 جنيه
  • الدرجة الوظيفية الممتازة أو ما يعادلها: 12.200 جنيه

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