المالية تعلن موعد صرف مرتبات شهر سبتمبر 2024 للمعلمين
مرتبات شهر سبتمبر 2024 .. تبدأ وزارة المالية صرف مرتبات شهر سبتمبر 2024 اعتبارًا من يوم الأحد 22 سبتمبر، ويستمر الصرف لمدة 5 أيام حتى 27 سبتمبر.
موعد صرف مرتبات شهر سبتمبر 2024 للمعلمين
وتم تبكير صرف مرتبات شهر سبتمبر 2024 لتتماشى مع احتياجات الموظفين قبل بدء العام الدراسي الجديد، ولكن الاستحقاق سيكون في اليوم التالي من بدء العام الدراسي، نافيةً ما تم تداوله بشأن صرف الرواتب قبل بداية العام الدراسي.
تفاصيل صرف مرتبات شهر سبتمبر 2024 :
- أماكن صرف مرتبات شهر سبتمبر 2024: ماكينات الصراف الآلي ATM، فروع البنوك، البريد المصري.
- جدول صرف مرتبات شهر سبتمبر 2024:
- 22 سبتمبر: للموظفين في وزارات مثل: مجلس النواب، الأمن القومي، التموين، الإسكان، التضامن الاجتماعي.
- 23 سبتمبر: للموظفين في وزارات مثل: التعليم العالي، الكهرباء، التربية والتعليم، الزراعة، الخارجية.
- 24-26 سبتمبر: للمتخلفين عن المواعيد المحددة.
- 22 سبتمبر: للموظفين في وزارات مثل: مجلس النواب، الأمن القومي، التموين، الإسكان، التضامن الاجتماعي.
جدول الرواتب حسب الدرجة الوظيفية:
- مرتبات شهر سبتمبر 2024 .. الدرجة الممتازة: 12,200 جنيه
- مرتبات شهر سبتمبر 2024 .. الدرجة العالية: 10,200 جنيه
- مرتبات شهر سبتمبر 2024 .. مدير عام: 9,200 جنيه
- مرتبات شهر سبتمبر 2024 .. الدرجة الأولى: 8,200 جنيه
- مرتبات شهر سبتمبر 2024 .. الدرجة الثانية: 8,000 جنيه
- مرتبات شهر سبتمبر 2024 .. الدرجة الثالثة: 7,500 جنيه
- مرتبات شهر سبتمبر 2024 .. الدرجة الرابعة: 7,000 جنيه
- مرتبات شهر سبتمبر 2024 .. الدرجة الخامسة: 6,500 جنيه
- مرتبات شهر سبتمبر 2024 .. الدرجة السادسة: 6,000 جنيه
تصريح رئيس الوزراء:
أشار رئيس الوزراء إلى أن زيادة المرتبات قد تكون في شكل حوافز أو أسعار مخفضة، موضحًا أن الحكومة تراجع ملف الأجور بناءً على الموازنة.
وأعلنت الحكومة المصرية في الفترة الأخيرة عن إمكانية زيادة المرتبات، حيث ذكر رئيس الوزراء أن الزيادة قد تكون في شكل حوافز أو أسعار مخفضة، مع العلم أن الحكومة تراجع ملف الأجور في إطار الموازنة العامة. قد تتضمن الزيادة الجديدة تحسينات في الحوافز أو مراجعة لأسعار بعض السلع والخدمات. لم يتم تحديد موعد دقيق لهذه الزيادة، ولكن الحكومة أكدت أنها تدرس الملف بعناية.
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