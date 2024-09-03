تعرف علي مكاسب المعلمين من مجموعات التقوية بالمدارس

مجموعات التقوية .. في إطار استعدادات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني للعام الدراسي 2024-2025، تم الإعلان عن قرار يتعلق بمنح معلمي مجموعات التقوية المدرسية نسبة تصل إلى 80% من رسوم الاشتراك في هذه المجموعات. يأتي هذا القرار ضمن جهود الوزارة لتحسين جودة التعليم وتعزيز دعم المعلمين.

وزارة التربية والتعليم

نسبة الأرباح من مجموعات التقوية

يحصل المعلمون على 80% من رسوم اشتراك مجموعات التقوية بعد استيفاء النسب القانونية مثل الضرائب.

استلام الأموال في مجموعات التقوية

يتم تسليم المبالغ للمعلمين بمجرد الانتهاء من تقديم المجموعة الدراسية.

آليات تنظيم مجموعات التقوية والدعم المدرسي:

جدول مجموعات التقوية

إدارة المدرسة هي المسؤولة عن إعداد جدول حصص مجموعات التقوية ، على أن تبدأ من أول يوم دراسي، وتكون خارج أوقات الدراسة النظامية.

توقيت مجموعات التقوية

يتم تحديد موعد بدء ونهاية مجموعات التقوية لكل فصل دراسي، مع إعلان ذلك قبل بدء المجموعات بأسبوع على الأقل.

مدة مجموعات التقوية

كل مجموعة ستخصص ساعتين أسبوعيًا، وفقًا للخطة التعليمية للمواد الدراسية.

اختيار المعلمين في مجموعات التقوية

إشراك المعلمين في التدريس بالمجموعات يكون اختياريًا، وإذا لم يتقدم جميع معلمي المادة، يمكن لمدير المدرسة الاستعانة بمعلمين من مدارس أخرى ضمن نفس الإدارة التعليمية.

عدد الطلاب في مجموعات التقوية

يُحدد العدد الإجمالي للطلاب في كل مجموعة بحد أقصى 25 طالبًا، ويُحدد قيمة الاشتراك لكل مجموعة. قد يُستثنى بعض الطلاب من هذا العدد إذا كان هناك صعوبة في تحديد مواعيد بديلة، مع تخصيص الأعداد الزائدة للفئات المعفاة أو المستثناة من دفع الاشتراك.

وتأتي هذه الإجراءات ضمن جهود الوزارة لضمان تقديم دعم تعليمي فعال وتعزيز مشاركة المعلمين في تحسين العملية التعليمية.

وتنشر “الموجز” موعد العام الدراسي الجديد 2025 لجميع المراحل التعليمية

بداية العام العام الدراسي الجديد 2025 : السبت، 21 سبتمبر 2024.

الفصل الدراسي الأول: من 21 سبتمبر 2024 إلى 23 يناير 2025.

إجازة نصف العام: من 25 يناير 2025 إلى 6 فبراير 2025.

الفصل الدراسي الثاني: من 8 فبراير 2025 إلى 5 يونيو 2025.

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