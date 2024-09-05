بكام مصروفات المعهد العالي للإعلام وفنون الاتصال في 6 أكتوبر؟

يبحث طلاب الثانوية العامة عن مصروفات المعهد العالي للإعلام وفنون الاتصال في 6 أكتوبر 2024 حيثيُعد هذا أقل تنسيق في المرحلة الثالثة لذلك يحاول الطلاب معرفة كافة التفاصيل عن المعهد العالي للإعلام.

ويستعرض “الموجز” كافة التفاصيل عن مصروفات المعهد العالي للإعلام وفنون الاتصال في 6 أكتوبر 2024 والذي يعد من أبرز المعاهد المعترف بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي ويستقطب العديد من الطلاب الراغبين في دراسة مجالات الإعلام.

مصروفات المعهد العالي للإعلام وفنون الاتصال في 6 أكتوبر 2024

تفاصيل مصروفات المعهد العالي للإعلام وفنون الاتصال في 6 أكتوبر 2024

تختلف مصروفات المعهد العالي للإعلام وفنون الاتصال في 6 أكتوبر 2024 حسب القسم التي يختارها الطالب وتشمل المصاريف رسومًا دراسية وأخرى إضافية ثابتة لكل طالب، حيث تحدد بناءً على السنة الدراسية والخدمات المقدمة.

مصاريف المعهد العالي للاعلام وفنون الاتصال ب 6 أكتوبر

تشمل مصروفات المعهد العالي للإعلام وفنون الاتصال في 6 أكتوبر 2024 بالنسبة لقسم الصحافة تصل إلى 11,788 جنيهًا بالإضافة إلى رسوم إضافية قدرها 555 جنيهًا، ليصبح الإجمالي المطلوب 12,343 جنيهًا مصريًا.

وتصل مصاريف المعهد العالي للاعلام وفنون الاتصال ب 6 أكتوبرفي قسم الإذاعة راديو وتليفزيون إلى 11,788 جنيهًا مع إضافة 555 جنيهًا كرسوم أخرى، ليصل المجموع إلى 12,343 جنيهًا.

أما قسم العلاقات العامة والإعلان، فتتساوى مصروفاته مع الأقسام الأخرى، حيث يدفع الطلاب إجمالي 12,343 جنيهًا مقسمة إلى 11,788 جنيهًا كرسوم دراسية و555 جنيهًا كرسوم إضافية.

تنسيق المعهد العالي للاعلام وفنون الاتصال ب 6 أكتوبر

حددت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تنسيق المعهد العالي للاعلام وفنون الاتصال ب 6 أكتوبر حيث يصل إلى 233 درجة بنسبة 56.82%، ومن المتوقع ان يكون متاحًا لطلاب الثانوية العامة الدور الثاني المرحلة الثالثة.

مصروفات المعهد العالي للإعلام وفنون الاتصال في 6 أكتوبر 2024

الكليات المتاحة بالمرحلة الثالثة 2024

في مجال التربية، تتوفر كليات تربية نوعية موسيقية في دمياط، عين شمس، جنوب الوادي، والمنصورة، إلى جانب كليات تربية نوعية فنية في أسوان، مطروح، والسويس. كما يمكن للطلاب الالتحاق بكليات تربية رياضية بنين في مطروح والعريش، وبنات في السويس، العريش، وبني سويف.

في مجال العلوم التجارية والحاسبات، يشمل العرض معهدًا عاليًا للعلوم التجارية والحاسب بشعبة نظم في العريش، ومعهد الوادي العالي للعلوم الإدارية بتخصص علوم مصرفية واستثمار، بالإضافة إلى معهد أكتوبر العالي للاقتصاد.

في مجال السياحة والفنادق، يتوفر معهد سيناء العالي سياحة وفنادق برأس سدر، ومعهد الفراعنة العالي سياحة وفنادق بالمريوطية.

في مجال التكنولوجيا والإدارة، تشمل الخيارات المدينة العالي للإدارة والتكنولوجيا بشبرامنت، والتكنولوجي العالي إدارة في 10 رمضان بمرسى مطروح، ومعهد العباسية للحاسبات الآلية والعلوم التجارية.

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