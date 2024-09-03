مصاريف جامعة حورس 2025.. اعرف قبل ما تقدم

تعد جامعة حورس واحدة من الجامعات الخاصة المتميزة التي يتطلع العديد من الطلاب للانضمام إلي كليتها وخاصة عقب بدء مراحل تنسيق الجامعات لذلك ينشر “الموجز” مصاريف كليات جامعة حورس للعام الدراسي 2025، وهي كما يلي:

تنسيق الجامعات

مصاريف كليات جامعة حورس



مصاريف كليات جامعة حورس .. كلية الطب البشري جامعة حورس: 230,000 جنيه



مصاريف كليات جامعة حورس . كلية طب الأسنان جامعة حورس: 190,000 جنيه



مصاريف كليات جامعة حورس .. كلية الصيدلة جامعة حورس: 150,000 جنيه



مصاريف كليات جامعة حورس .. كلية العلاج الطبيعي جامعة حورس: 140,000 جنيه



مصاريف كليات جامعة حورس .. كلية إدارة الأعمال جامعة حورس : 50,000 جنيه



مصاريف كليات جامعة حورس .. كلية الهندسة جامعة حورس: 75,000 جنيه



مصاريف كليات جامعة حورس .. كلية الفنون الجميلة والتصميم جامعة حورس: 65,000 جنيه



مصاريف كليات جامعة حورس .. كلية العلوم الصحية التطبيقية جامعة حورس: 70,000 جنيه



مصاريف كليات جامعة حورس .. كلية الذكاء الاصطناعي جامعة حورس: 75,000 جنيه



مصاريف كليات جامعة حورس .. كلية الألسن والترجمة جامعة حورس: 50,000 جنيه

الكليات المتاحة في جامعة حورس:

تقدم جامعة حورس مجموعة متنوعة من الكليات، تشمل:

كلية الطب البشري

كلية طب الأسنان

كلية الصيدلة

كلية العلاج الطبيعي

كلية الهندسة

كلية إدارة الأعمال

كما أضيفت كليات جديدة هذا العام بناءً على قرار جمهوري:

كلية الذكاء الاصطناعي والمعلومات

كلية تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية

كلية الفنون الجميلة والتصميم

كلية الألسن والترجمة

الاعتراف بجامعة حورس:

جامعة حورس هي جامعة خاصة تم تأسيسها بقرار جمهوري رقم 119 لسنة 2013 وبدأت التشغيل في 2016 بمدينة دمياط الجديدة. تعتبر الجامعة معترفًا بها من قبل الجهات الرسمية في مصر.

رابط التسجيل:

يمكن للطلاب وأولياء الأمور الراغبين في الانضمام للجامعة زيارة الرابط التالي لمزيد من التفاصيل والتسجيل: اضغط هــــنـــا.

نصائح للطلاب وأولياء الأمور:

تأكد من استيفاء جميع شروط القبول والمواعيد النهائية.

تابع التحديثات عبر الموقع الرسمي للجامعة أو من خلال إدارة شئون الطلاب.

قم بمراجعة جميع المصاريف والتأكد من قدرتك على تغطيتها قبل اتخاذ قرار التسجيل.

إذا كانت لديك أي استفسارات أخرى، لا تتردد في التواصل مع إدارة الجامعة أو زيارة موقعها الرسمي للحصول على أحدث المعلومات والتوجيهات.

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