تعرف علي مصاريف معهد فني صحي حكومي 2025

مصاريف المعهد الفني الصحي الخاص .. تُعد المعاهد الفنية الصحية من الخيارات الشائعة للطلاب الراغبين في التخصص في المجالات الصحية، خاصة لمن لا تنطبق عليهم شروط القبول في المعاهد الحكومية.

تنسيق الجامعات 2024

وتنشر “الموجز” تفاصيل المصاريف والمعلومات الهامة حول المعاهد الفنية الصحية الخاصة في مختلف محافظات مصر.

مصاريف المعهد الفني الصحي الخاص في محافظات مصر:

مصاريف المعهد الفني الصحي الخاص .. محافظة القاهرة: 3200 جنيه



مصاريف المعهد الفني الصحي الخاص .. محافظة الإسكندرية: 5500 جنيه



مصاريف المعهد الفني الصحي الخاص .. محافظة الزقازيق: 3900 جنيه



مصاريف المعهد الفني الصحي الخاص .. محافظة طنطا: 3500 جنيه



مصاريف المعهد الفني الصحي الخاص .. محافظة دمنهور: 5500 جنيه



مصاريف المعهد الفني الصحي الخاص .. وزارة الأوقاف: 2500 جنيه

أقسام المعهد الفني الصحي:

تشمل أقسام المعهد الفني الصحي:

أقسام المعهد الفني الصحي .. قسم التمريض



أقسام المعهد الفني الصحي .. قسم علاج الأسنان



أقسام المعهد الفني الصحي .. قسم الأشعة المقطعية



أقسام المعهد الفني الصحي .. قسم المختبرات والمعامل



أقسام المعهد الفني الصحي .. قسم الجراحة



أقسام المعهد الفني الصحي .. قسم علاج الأورام



أقسام المعهد الفني الصحي .. قسم التوليد



أقسام المعهد الفني الصحي .. قسم بصريات



أقسام المعهد الفني الصحي .. قسم الحالات الحرجة والطوارئ



أقسام المعهد الفني الصحي .. قسم تصليح الأجهزة الطبية



أقسام المعهد الفني الصحي .. قسم الرعاية الطبية السريعة



أقسام المعهد الفني الصحي .. قسم المعاون الصحي



أقسام المعهد الفني الصحي .. قسم الإحصاء والتسجيل الطبي

تنسيق المعهد الفني الصحي:

نسبة القبول في المعاهد الفنية الصحية بالمحافظات المختلفة:

نسبة القبول في المعاهد الفنية الصحية .. بنها: 91%



نسبة القبول في المعاهد الفنية الصحية .. الإسماعيلية: 88.5%



نسبة القبول في المعاهد الفنية الصحية .. إمبابة: 90.5%



نسبة القبول في المعاهد الفنية الصحية .. المنصورة: 92%



نسبة القبول في المعاهد الفنية الصحية .. بني سويف: 90%



نسبة القبول في المعاهد الفنية الصحية .. أسيوط: 89.5%



نسبة القبول في المعاهد الفنية الصحية .. سوهاج: 89.5%



نسبة القبول في المعاهد الفنية الصحية .. أسوان: 89%



نسبة القبول في المعاهد الفنية الصحية .. الإسكندرية: 91.5%



نسبة القبول في المعاهد الفنية الصحية .. بورسعيد: 90%



نسبة القبول في المعاهد الفنية .. الصحية الزقازيق: 91%

شروط الالتحاق بالمعهد الفني الصحي:

مجموع مناسب: يجب أن يكون الطالب حاصلًا على المجموع المناسب الذي يتوافق مع شروط المعهد. السن: ألا يتجاوز عمر الطالب 22 سنة. الكشف الطبي: اجتياز الكشف الطبي في المعهد. اللغة الإنجليزية: إتقان اللغة الإنجليزية.

الأوراق المطلوبة للالتحاق بالمعهد الفني الصحي:



الأوراق المطلوبة للالتحاق بالمعهد الفني الصحي .. بطاقة الترشيح.



الأوراق المطلوبة للالتحاق بالمعهد الفني الصحي .. ملف ورقي.



الأوراق المطلوبة للالتحاق بالمعهد الفني الصحي .. دوسيه بلاستيك.



الأوراق المطلوبة للالتحاق بالمعهد الفني الصحي .. شهادة الميلاد الأصلية مع 5 صور منها.



الأوراق المطلوبة للالتحاق بالمعهد الفني الصحي .. 12 صورة شخصية حديثة.



الأوراق المطلوبة للالتحاق بالمعهد الفني الصحي .. بطاقة الهوية الشخصية مع 5 صور منها.



الأوراق المطلوبة للالتحاق بالمعهد الفني الصحي .. شهادة الثانوية العامة الأصلية مع 2 صورة منها.

أرخص معهد فني صحي في مصر:

إذا كنت تبحث عن أرخص الخيارات، فإن المعهد الفني الصحي في وزارة الأوقاف يقدم مصاريف منخفضة نسبيًا قدرها 2500 جنيه.

نصائح للطلاب وأولياء الأمور:



تأكد من استيفاء جميع شروط الالتحاق واتباع الإجراءات اللازمة بدقة.



قارن بين المصاريف ومتطلبات المعاهد المختلفة لاختيار الأنسب لك.



تابع جميع المواعيد النهائية والأوراق المطلوبة لضمان تقديم طلبك بشكل صحيح.

إذا كان لديك أي استفسارات إضافية، يمكنك التواصل مع المعهد الذي ترغب في الالتحاق به للحصول على مزيد من المعلومات وتحديثات حول القبول.

اقرأ أيضا:

خطة وزارة التعليم لتطوير منصة إدارة المدارس المصرية اليابانية



تعليم النواب تكشف عن مفاجأة كبيرة بشأن قرارات وزير التربية والتعليم الأخيرة بخصوص الثانوية العامة