موعد بداية تسجيل تنسيق المرحلة الثالثة 2024.. إليك التفاصيل الكاملة

تزايدت عمليات البحث عبر محركات جوجل بشكل ملحوظ عن موعد التسجيل في تنسيق المرحلة الثالثة 2024، خاصا بعد انتهاء امتحانات الثانوية العامة الدور الثاني لعام 2024 ، حيث يسعى الطلاب إلى معرفة تفاصيل التقديم للالتحاق بالكليات والمعاهد المتاحة في هذه المرحلة، وينشر لكم موقع "الموجز" خلال السطور التالية كافة التفاصيل.

فتح باب التسجيل في تنسيق المرحلة الثالثة 2024

من المتوقع أن يتم فتح باب تسجيل الرغبات للالتحاق بالكليات والمعاهد ضمن تنسيق المرحلة الثالثة 2024 في الأيام القليلة المقبلة، وينتظر الطلاب بشغف معرفة توقيت بدء التسجيل من أجل التقديم في الوقت المناسب.

رابط التسجيل في تنسيق المرحلة الثالثة 2024

يمكن لطلاب الثانوية العامة لعام 2024، من الشعبتين الأدبي والعلمي، تسجيل رغباتهم في تنسيق المرحلة الثالثة عبر موقع التنسيق الإلكتروني فور بدء فترة التسجيل. ويُعتبر هذا الموقع المصدر الأساسي لتقديم الرغبات والحصول على المعلومات اللازمة حول الأماكن الشاغرة.

الكليات والمعاهد المتاحة في تنسيق المرحلة الثالثة 2024

تشمل الكليات والمعاهد المتاحة في تنسيق المرحلة الثالثة 2024 مجموعة متنوعة من التخصصات في مختلف المجالات، ومنها:

تربية نوعية موسيقية في دمياط، عين شمس، جنوب الوادي، والمنصورة.

تربية نوعية فنية في أسوان، مطروح، والسويس.

تربية رياضية بنين في مطروح، العريش، وبنات في السويس، العريش، وبني سويف.

معاهد علوم تجارية وحاسبات مثل العالي للعلوم التجارية والحاسب بشعبة نظم بالعريش، معهد الوادي العالي للعلوم الإدارية (قسم علوم مصرفية واستثمار)، ومعهد أكتوبر العالي للاقتصاد.

معاهد متخصصة في السياحة والفنادق مثل سيناء عالي سياحة وفنادق برأس سدر، الفراعنة العالي سياحة وفنادق بالمريوطية.

معاهد التكنولوجيا والإدارة مثل المدينة العالي للإدارة والتكنولوجيا بشبرامنت، التكنولوجي العالي إدارة 10 رمضان بمرسى مطروح، معهد العباسية للحاسبات الآلية والعلوم التجارية.

تسعى وزارة التعليم العالي إلى توفير فرص تعليمية متنوعة تلبي احتياجات الطلاب وتساعدهم في اختيار التخصص المناسب لهم وفقاً لنتائجهم ومجموعاتهم.

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