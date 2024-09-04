كليات المرحلة الثالثة 2024 بعد انتهاء امتحانات الدور الثاني.. موعد تسجيل الرغبات

يبحث طلاب الثانوية العامة عن كليات المرحلة الثالثة 2024 للشعبة العلمية والأدبية بعد انتهاء امتحانات الثانوية العامة الدور الثاني 2024 بالأمس، بالإضافة إلى معرفة موعد تسجيل الرغبات عبر موقع التنسيق الإلكتروني.

ويستعرض “الموجز” كافة التفاصيل عن كليات المرحلة الثالثة 2024 لطلاب الثانوية العامة بشعبتها العلمية والأدبية، حيث انتهى الطلاب من امتحانات الدور الثاني بالأمس الثلاثاء الموافق 3 سبتمبر، لذلك يتسألون عن موعد تسجيل الرغبات للالتحاق بكلياتهم قبل العام الدراسي الجديد 2025.

كليات المرحلة الثالثة 2024

تفاصيل كليات المرحلة الثالثة 2024

أعلنت وزارة التعليم العالي اختفاء بعض الأماكن والكليات من تنسيق كليات المرحلة الثالثة 2024 حيث أوضحن أن بنسبة لشعبة علمي علوم فستختفي أماكن شاغرة في كليات الآداب، والآداب انتساب، والحقوق، وحقوق انتساب، والخدمة الاجتماعية، والسياحة والفنادق.

موعد التسجيل في كليات المرحلة الثالثة 2024

من المقرر أن تعلن وزارة التعليم والبحث العلمي بدء تسجيل رغبات الثانوية العامة المرحلة الثالثة قريبًا بعد تصحيح امتحانات الثانوية العامة الدور الثاني والتي انتهت بالأمس الثلاثاء، ويأتي ذلك لحصر مجموع الدرجات.

كليات المرحلة الثالثة علمي علوم 2024 بالدرجات

يبحث طلاب الثانوية العامة عن تفاصيل كليات المرحلة الثالثة علمي علوم 2024 بالدرجات قبل بدء مرحلة تسجيل الرغبات عبر موقع التنسيق الإلأكتروني، لذلك ننشر لكم عدد من الكليات المتاحة في هذه المرحلة.

كلية التربية النوعية تشمل المنصورة، الزقازيق، دمنهور، عين شمس، بنها، مطروح، المنوفية بأشمون، أسوان، بور سعيد، دمياط، سوهاج، الفيوم من 240.0 إلى 250.0.

كليات التربية رياض أطفال ورياضة تشمل جنوب الوادي بالغردقة، سوهاج، الوادي الجديد، بني سويف، أسيوط، العريش، المنيا من 239.5 إلى 249.0.

المعاهد التكنولوجية والهندسية: تشمل عالي هندسة وتكنولوجيا العريش، عالي علوم الحاسب تجمع خامس و6 أكتوبر، المعهد التكنولوجي للتمريض بالمنيا، المعهد التكنولوجي العالي للعلوم الصحية ببدر وسوهاج وبني سويف من 237.5 إلى 250.0.

كلية السياحة والفنادق تشمل الإسكندرية 250.0 الخدمة الاجتماعية: الفيوم، أسوان، حلوان، بني سويف من 233.5 إلى 239.0.

كليات المرحلة الثالثة 2024

تنسيق المرحلة الثالثة 2024 علمي رياضة

معهد عالي خدمة اجتماعية كفر صقر شرقية.

المتوسط للخدمة الاجتماعية كفر الشيخ.

معهد رياضية بنات أسيوط.

معهد الإسكندرية العالي للإعلام بسموحة.

العالي تسويق تجمع أول.

تربية رياضية بنين تشمل الوادي الجديد، العريش، مطروح، قناة السويس بالإسماعيلية، أسوان، الفيوم، بور سعيد، كفر الشيخ، المنصورة، بني سويف، سوهاج، مدينة السادات.

تربية رياضية بنات تشمل العريش، مدينة السادات، سوهاج، الوادي الجديد، قناة السويس بالإسماعيلية، الفيوم، المنوفية بشبين الكوم، الزقازيق، جنوب الوادي، طنطا، المنيا، بنها، المنصورة.

معاهد فنية وتجارية تشمل أسوان، دمنهور، الزقازيق، دمياط، الروضة، أسيوط، المنصورة، سوهاج، الأقصر.

كليات تربية تشمل العريش، أسوان، حلوان رياض أطفال، جنوب الوادي، سوهاج، دمنهور، الوادي الجديد، الفيوم، بنها، المنصورة، دمياط، المنيا، الفيوم.

معاهد عليا تشمل التكنولوجيا الصناعية بأسيوط، الفيوم، سمنود، الدلتا، الخدمات الفندقية بورسعيد، طيبة.

كليات المرحلة الثالثة ادبي 2024

تربية رياضية بنات العريش تشمل “بنين طنطا، بنات طنطا، بنات وأسيوط، بنين أسيوط، موسيقية حلوان، بنات المنصورة، بنين وكفر الشيخ، بنات جنوب الوادي، بنين جنوب الوادي، خدمة اجتماعية وأسوان، انتساب موجه بأسوان، بنين دمياط، بنين حلوان، بنات حلوان بالجزيرة، خدمة اجتماعية وأسيوط، انتساب موجه بأسيوط، بنين والإسكندرية، بنات الإسكندرية، بنين المنوفية بشبين الكوم، بنين الزقازيق، بنات الزقازيق، بنات دمياط، فنية المنيا، بنات سوهاج، بنين مدينة السادات، بنين بني سويف، بنين السويس، بنين الفيوم، بنات الفيوم، بنين المنيا، بنات المنيا، دراسات نوعية العريش”.

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