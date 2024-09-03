3 حالات غش.. تفاصيل أخر أيام امتحانات الثانوية العامة الدور الثاني 2024

أعلنت وزارة التربية والتعليم تقرير أخر أيام امتحانات الثانوية العامة الدور الثاني 2024 بمواد الفلسفة والمنطق والأحياء والاستاتيكا لطلاب الثانوية العامة، حيث تمكن فريق غرفة العمليات التابع للوزارة من رصد ثلاث حالات غش، حيث تم ضبط طالبة في لجنة بإدارة دير مواس التعليمية بالمنيا، وطالب في لجنة بإدارة مصر القديمة بالقاهرة.

وأضافت وزارة التربية والتعليم أن غرفة العمليات رصدت أيضًا خلال أداء الطلاب امتحانات الثانوية العامة الدور الثاني طالبة في لجنة بإدارة الإبراهيمية بالشرقية، جميعهم كانوا يحاولون الغش باستخدام الهواتف المحمولة، مشيرة إلى التحفظ على الهواتف واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة وفقًا للقرار الوزاري رقم “34” لسنة 2018 والقانون رقم “205” لسنة 2020 ويكشف “الموجز” كافة التفاصيل.

امتحانات الثانوية العامة الدور الثاني 2024

تفاصيل امتحانات الثانوية العامة الدور الثاني 2024

وأكدت وزارة التربية والتعليم أن من الضروري عدم استخدام وسائل الغش المختلفة، مشددة على التصدي لأي محاولات غش واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين، مشيرة إلى أن طلاب الثانوية العامة أدوا اليوم امتحانات الثانوية العامة الدور الثاني، حيث خضع طلاب الشعبة العلمية علوم لامتحان الأحياء بإجمالي 21,403 طالب، طالبة.

واشارت وزارة التربية والتعليم إلى خضوع طلاب الشعبة العلمية الرياضيات لامتحان الاستاتيكا بإجمالي 3,911 طالب،طالبة، وامتحن طلاب الشعبة الأدبية في مادة الفلسفة والمنطق بإجمالي 5,355 طالب وطالبة.

امتحانات الثانوية العامة الدور الثاني 2024

بيان وزارة التربية والتعليم

واوضحت أن اليوم أجرى طالبان من مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا امتحان اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات في مواد الكيمياء والفيزياء.

وفي هذا السياق، أكد الدكتور أحمد ضاهر، نائب وزير التعليم ورئيس عام امتحانات الثانوية العامة، أن الوزارة تابعت سير العملية الامتحانية من طباعة الأسئلة وحتى توزيعها على لجان الامتحان، مع التأكيد على تأمين مقار لجان الامتحانات من قبل ممثلي وزارة الداخلية.

أسئلة وإجابات امتحانات الثانوية العامة الدور الثاني 2024

جدير بالذكر أن نشرت جروبات الغش شاومينج أجزاء من أسئلة وإجابات امتحانات الثانوية العامة الدور الثاني 2024 بامتحان الاستاتيكا لطلاب شعب العلمي رياضة وامتحان الأحياء لطلاب شعبة العلمي علوم والفلسفة والمنطق لطلاب الشعبة الأدبية.

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