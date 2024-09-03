بمادة الاستاتيكا.. تداول أسئلة وإجابات امتحانات الثانوية العامة الدور الثاني 2024

نشرت جروبات الغش شاومينج امتحانات الثانوية العامة الدور الثاني 2024 عبر تطبيق تليجرام في مواد "الفلسفة والمنطق والأحياء والاستاتيكا، حيث ترسل شاومينج لطلاب الثانوية العامة رسائل لتصوير أوراق الامتحانات وإرسالها لحالها من قبل المتخصصين.

وينشر “الموجز” الصور المزعومة والمتداولة من امتحانات الثانوية العامة الدور الثاني 2024 والتي نشرتها جروبات الغش شاومينج بامتحان الاستاتيكا خلال أداء طلاب الشعبة العلمي رياضة حيث بدأ الامتحان في الساعة التاسعة صباحًا ومن المقرر أن ينتهي في الساعة الحادية عشر صباحًا.

إجابات امتحانات الثانوية العامة الدور الثاني 2024

إجابات امتحانات الثانوية العامة الدور الثاني 2024

وبدأت جروبات الغش شاومينج في تداول إجابات امتحانات الثانوية العامة الدور الثاني 2024 وبدأت بمادة امتحان الاستاتيكا لشعبة العلمي رياضة وتٌحاول تداول باقي مواد امتحاني الفلسفة والمنطق للشعبة الأدبية والأحياء لشعبة العلمي علوم.

إجابات امتحانات الثانوية العامة الدور الثاني 2024

جروبات الغش شاومينج

وكانت تحٌاول جروبات الغش شاومينج في البداية إقناع طلاب الثانوية العامة لإرسال امتحانات الثانوية العامة الدور الثاني بمواد الفلسفة والمنطق والأحياء والاستاتيكا عبر تطبيق تليجرام وسيقومون بحلها من قِبل المتخصصين في المادة وإخفاء الباركود الخاص بالطالب.

رصد أربع حالات غش إلكتروني

وفي سياق أخر، وأعلنت وزارة التربية والتعليم رصد حالات غش إلكتروني خلال الامتحانات، حيث تم ضبط أربع حالات استخدام هواتف محمولة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، مشيرة إلى أن طلاب الشعبة العلمية “علوم” امتحان مادة الجيولوجيا والعلوم البيئية بمشاركة 12,729 طالبًا وطالبة، بينما خاض طلاب الشعبة العلمية “رياضيات” امتحان مادة الرياضيات البحتة “التفاضل والتكامل” بمشاركة 4,087 طالبًا وطالبة.

إجابات امتحانات الثانوية العامة الدور الثاني 2024

امتحان مادة علم النفس والاجتماع

كما أدى طلاب الشعبة الأدبية امتحان مادة علم النفس والاجتماع بمشاركة 3,088 طالبًا وطالبة، فيما خاض طالبان من مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا امتحان مقاييس المفاهيم في الأحياء.

وقبل انطلاق الامتحانات، تواصل الدكتور أحمد ضاهر، نائب وزير التربية والتعليم ورئيس عام امتحانات الثانوية العامة، مع مديري المديريات التعليمية وممثلي وزارة الداخلية لضمان تأمين لجان الامتحانات في جميع المحافظات.

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