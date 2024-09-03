بالإجابات والأسئلة.. تداول صور مزعومة من امتحان الفلسفة والمنطق الدور الثاني

تداولت جروبات الغش الإلكتروني امتحان الفلسفة والمنطق الدور الثاني لطلاب الثانوية العامة الشعبة الأدبية، بالإضافة إلى تداول امتحانات الثانوية العامة الدور الثاني التي كان يؤديها طلاب الشعبة العلمية اليوم في مادة الاستاتيكا والاحياء.

وينشر موقع “الموجز” الصور المزعومة من أسائلة وإجابات امتحان الفلسفة والمنطق الدور الثاني المتداولة عبر جروبات تطبيق التليجرام المنشورة من قِبل مجموعة الغش الإلكتروني “شاومينج” حيث من المقرر أن ينتهي الامتحان في الساعة الثانية عشر ظهرًا.

إجابات امتحان الفلسفة والمنطق الدور الثاني

إجابات امتحان الفلسفة والمنطق الدور الثاني

وبدأ طلاب الثانوية العامة شعبة الأدبي امتحان الفلسفة والمنطق الدور الثاني في الساعة التاسعة صباحًا حتى الساعة الثانية عشر ظهرًا حيث تستمر مدة الامتحان لثلاثة ساعات، وامتحان الأحياء يأخذ نفس ذات التوقيت، ولمن امتحان الاستاتيكا فقد انتهى في الساعة الحادية عشر صباحًا حيث كانت مدته ساعتان فقط.

إجابات امتحان الفلسفة والمنطق الدور الثاني

مواصفات امتحان الفلسفة والمنطق الدور الثاني

وننشر لكم مواصفات امتحان الفلسفة والمنطق الدور الثاني لطلاب شعبة الأدبي والذي يؤديها طلاب الثانوية العامة الآن حيث يمكن للطلاب حساب درجاتهم قبل ظهور النتيجة والتي من المقرر اعتمادها بعد تصحيحها ورصد الدرجات الخاصة بها بشكل جيد وهي كالتالي:

إجابات امتحان الفلسفة والمنطق الدور الثاني

يتضمن امتحان الفلسفة والمنطق الدور الثاني 46 سؤالًا، منها 2 مقاليان 4 درجات و44 سؤالًا موضوعيًا 56 درجة، ويستغرق الامتحان 180 دقيقة.

وفي سياق أخر، تداولت جروبات الغش شاومينج امتحان الأحياء الدور الثاني طلاب شعبة العلمي علوم عبر تطبيق تليجرام، خلال امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2024، وشملت التداولات أيضًا امتحانات الفلسفة والمنطق للشعبة الأدبية، والاستاتيكا لشعبة العلمي رياضة.

مواصفات امتحان الأحياء الدور الثاني لطلاب شعبة العلمي علوم هي كالتالي:

85% من الأسئلة ستكون اختيار من متعدد.

15% من الأسئلة ستكون مقالية.

32 درجة موزعة على 32 سؤالًا من الاختيار من متعدد.

24 درجة موزعة على 12 سؤالًا من الاختيار من متعدد، بحيث يحصل كل سؤال على درجتين.

4 درجات موزعة على سؤالين مقاليين، بحيث يحصل كل سؤال على درجتين.

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