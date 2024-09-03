قرار جمهوري باستضافة الجامعات الأوروبية بالعاصمة الإدارية فرع جامعة "إيست لندن"

نشرت الجريدة الرسمية قرارًا جمهوريًا باستضافة مؤسسة الجامعات الأوروبية في مصر فرع جامعة إيست لندن والتي يقع مقرها الرئيسي بالمملكة المتحدة ويتمتع الفرع بالشخصية الاعتبارية الخاصة ويمثله رئيسه أمام القضاء وفي صلاتها بالغير، ويهدف الفرع إلى الإسهام في تطوير التعليم العالي داخل مصر والعمل على تعزيز الصلات بين هذه المنظومة ومثيلاتها في المملكة المتحدة والتي يتواجد بها المقر الرئيسي لجامعة إيست لندن.

كليات فرع إيست لندن بالعاصمة الإدارية

وبحسب قرار الجريدة الرسمية والذي يستعرضه الموجز، فإن الفرع يتكون من 4 كليات هي كلية الفنون والتصميم الإبداعي وتشمل برامج الدعاية والإعلان والإعلام والاتصالات وصناعة الأفلام والصحافة والإنتاج الإعلامي والرسوم المتحركة وتصميم الموضة والأزياء، والكلية الملكية "دووق" للعلوم الإدارية والقانون وتشمل برامج إدارة الموارد البشرية والتسويق.

كما يشمل الفرع كلية الصحة والعلوم الرياضية و البيولوجية وتشمل برامج العلوم الصيدلانية والعلاج الطبيعي والعلاج الطبيعي الرياضي، كلية العمارة وعلوم الحاسب والهندسة وتشمل برامج شبكات الأمن السيبراني وتصميم الجرافيك والفنون الجميلة.

15 برنامج دراسي بفرع جامعة إيست لندن

ويبلغ إجمالي عدد البرامج 15 برنامجًا دراسيًا، ويمنح فرع جامعة إيست لندن درجات: بكالريوس الدعاية والإعلان، بكالوريوس الإعلام والاتصالات، وبكالريوس صناعة الأفلام، بكالوريوس الصحافة، وبكالريوس الإنتاج الإعلامي، وبكالريوس الرسوم المتحركة، بكالوريوس تصميم الموضة والأزياء، وبكالوريوس إدارة الموارد البشرية، بكالوريوس التسويق، بكالوريوس العلوم الصيدلانية بكالوريوس العلاج الطبيعي، بكالوريوس العلاج الطبيعي الرياضي، بكالوريوس شبكات الأمن السيبراني، بكالوريوس تصميم الجرافيك، بكالوريوس الفنون الجميلة.

من جانبه، أكد الدكتور محمود هاشم رئيس مجلس أمناء الجامعات الأوروبية فى مصر EUE، أن الجامعات الأوروبية في مصر EUE تهدف إلى تقديم تعليم من الطراز العالمي؛ من خلال فروع الجامعات الأجنبية العالمية الى تقديم أرقى الدرجات العلمية في مختلف المجالات، حيث تُمنح الدرجات العلمية من الجامعات الأم مباشرة، وأن استضافة فرع جامعة إيست لندن تهدف لتقديم مجموعة واسعة من البرامج المتخصصة وفقًا لأعلى المعايير الأكاديمية العالمية والتي تلبي احتياجات سوق العمل المحلي والعالمي المتغيرة.

وأكد رئيس مجلس أمناء الجامعات الأوروبية فى مصر EUE في بيان صحفي حصل “ الموجز ” على نسخة منه، على تقديره وشكره للرئيس عبدالفتاح السيسي، لإيمانه بدور الجامعات وحرصه الدائم على دعم منظومة التعليم العالي والبحث العلمي في مصر.

وأضاف أن الجامعات الاوروبية تضم فرع لجامعة لندن وهي جامعة فدرالية تخرج منها 84 عالماً حصل على جائزة نوبل في تخصصات مختلفة و لديها 17 كلية ، والتى تقدم من خلال كلياتها و مؤسساتها العديد من البرامج الدراسية المتميزة. ومنها 12 تخصصاً متميزاً في الإقتصاد، والعلوم السياسية، والعلوم الادارية، والتمويل، وغيرها من العلوم الاجتماعية مقدمة من كلية لندن للاقتصاد والعلوم السياسية LSE والمصنفة رقم 2 عالمياً على مستوى جامعات العالم فى العلوم الإجتماعية، و قد حصل منها 18 عالماً على جائزة نوبل.

كما تقدم الجامعة سبعة برامج في هندسة وعلوم الحاسبات في الذكاء الإصطناعي و تطوير الويب و الهاتف المحمول و الواقع الإفتراضي و تجربة المستخدم، و تمنح الدرجات العلمية من جامعة لندن تحت الإشراف الأكاديمي لكلية جولد سميث.

كما سيتم منح درجة البكالوريوس في القانون تحت الإشراف الأكاديمي من التحالف الأكاديمي لجامعة لندن والمكون من عدد ست كليات ممثلة في كلية لندن للإقتصاد والعلوم السياسيةLSE وكلية بيركبيك Birkbeck ، والكلية الملكية في لندن Kings’ College، وكلية الملكة ماري Queen Mary، وكلية الدراسات الشرقية والإفريقية SOAS، وكلية لندن الجامعية UCL والمصنفة الثامنة على العالم وحصل منها 30 عالم على جائزة نوبل. بالإضافة لذلك، تقدم الجامعات الأوروبية في مصر العديد من برامج الدراسات العليا والماجستير و الدكتوراه LLM في القانون و كذلك في إدارة الأعمال وذلك لإعداد كفاءات وطنية في مختلف المجالات.

كما تضم الجامعات الأوروبية في مصر (EUE) جامعة وسط لانكشير (UCLan) والتى تمنح درجات البكالورويوس في العلوم الهندسية في تخصصات فريدة ومميزة والتي تشمل (هندسة الطيران، و هندسة الفضاء و إعداد الطيارين ، وهندسة الميكاترونكس ، والهندسة الميكانيكية ، وهندسة السيارات الرياضية ، وهندسة الكهرباء و الإلكترونيات ، والهندسة المدنية ، وهندسة التصميم المعماري ، و هندسة التصنيع ، وهندسة الإلكترونيات، وهندسة الطاقة الجديدة و المتجددة ، وهندسة التصميم بإستخدام الحاسوب) ، كما سيتم منح درجتي الماجستير والدكتوراة في هذه التخصصات.

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