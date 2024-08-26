الجامعة المصرية الصينية توقع اتفاقية للتبادل الطلابي مع جامعة Zhejiang

استقبلت الجامعة المصرية الصينية، برئاسة الدكتورة رشا الخولي، وفد من جامعة Zhejiang، برئاسة Chen Ping مدير القبول والتسجيل في الدراسات العليا، ومدير شؤون الخريجين Yan Keru، وعدد من طلبة الماجستير والدكتوراه من مختلف التخصصات (كلية الحاسبات والمعلومات، كليه الهندسة، كلية الحقوق، كلية التكنولوجيا الحيوية، السياسة والاقتصاد، الاعلام وتكنولوجيا الفضاء).

وفد من جامعة Zhejiang يزور الجامعة المصرية الصينية

تعاون بين الجامعة المصرية الصينية وجامعة Zhejiang

وذكر بيان صادر اليوم عن الجامعة المصرية الصينية، أن الزيارة تأتي في إطار بحث وتوطيد سبل التعاون والشراكة بين الجامعة الصينية وجامعةZhejiang الصينية، وتوجه الجامعة لعقد شراكات مع عدد من الجامعات العلمية والبحثية المماثلة للجامعة في تخصصاتها.





من جانبها، عبرت الدكتورة رشا الخولي، رئيس الجامعة المصرية الصينية، في بين صحفي حصل “الموجز” على نسخة منه،عن سعادتها بهذا التعاون المثمر مع جامعة Zhejiang التي تعد من أفضل الجامعات الصينية والتي تتميز بالعراقة والتصنيف المتميز بين الجامعات على مستوى العالم، مشيرة أن الزيارة تضمنت النقاش حول أساليب وطرق التعاون المختلفة على المدى القريب خاصة في المجال الهندسي والتكنولوجي ومجال الحاسبات والمعلومات، وتم الاتفاق مع وفد جامعة Zhejiang على تنفيذ برنامج تبادل طلابي واعضاء هيئة تدريس والهيئة المعاونة.

وفد من جامعة Zhejiang يزور الجامعة المصرية الصينية





وأشارت الخولي، أن البرنامج يأتي في إطار حرص الجامعة على تأهيل خريجيها للمنافسة في سوق العمل الدولية، وذلك من خلال تنفيذ برنامج تبادل للطلاب مع كبرى الجامعات في الصين، لافتة أن ذلك يساعد على توفير فرص عمل على المستوى الدولي لخريجي الجامعة و كذلك الحصول على منح الماجستير والدكتوراه من الجامعات الصينية المصنفة عالميا.

وفد من جامعة Zhejiang يزور الجامعة المصرية الصينية

من جانبه عبر الوفد، عن سعادته بتواجده في الجامعة المصرية الصينية، التي تُمثل نموذجاً مضيئاً للتعاون العلمي والثقافي بين مصر والصين، مؤكدا حرص الجانب الصيني على تطوير التعاون مع الجامعة المصرية الصينية وذلك من خلال الأبحاث العلمية المشتركة وتبادل الخبرات وأعضاء هيئة التدريس والطلاب.

وفد من جامعة Zhejiang يزور الجامعة المصرية الصينية





وتضمنت جولة الوفد، تفقد معامل كلية الهندسة والتكنولوجيا، وذلك بحضور الدكتورة سها صفوت القائم بعمل عميد كلية الحاسبات ونظم المعلومات، والدكتور أحمد مصطفى وكيل كلية الهندسة لشئون التعليم والطلاب ولفيف من اعضاء الهيئة المعاونة وطلاب مشاريع التخرج الذين قاموا بعرض مشاريعهم على وفد الزيارة.

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