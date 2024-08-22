تعرف علي مصاريف الجامعة المصرية الصينية والأوراق المطلوبة

تنشر “الموجز” مصاريف الجامعة المصرية الصينية لعام 2023-2024 والأوراق المطلوبة

المستندات المطلوبة من الجامعة المصرية الصينية :

المستندات المطلوبة من الجامعة المصرية الصينية .. أصل شهادة الثانوية العامة.



المستندات المطلوبة من الجامعة المصرية الصينية .. شهادة الميلاد الأصلية.



المستندات المطلوبة من الجامعة المصرية الصينية .. نسخة من الهوية الوطنية (للطلاب المصريين فقط) أو جواز السفر.



المستندات المطلوبة من الجامعة المصرية الصينية .. 6 صور جديدة بخلفية بيضاء.

استمارة عسكرية - استمارة 2 و6 جند (للطلبة المصريين فقط).

مصاريف الدراسة في الجامعة المصرية الصينية لعام 2023-2024:

مصاريف الدراسة في الجامعة المصرية الصينية.. كلية الصيدلة: 98,000 جنيه



مصاريف الدراسة في الجامعة المصرية الصينية.. كلية العلاج الطبيعي: 78,000 جنيه



مصاريف الدراسة في الجامعة المصرية الصينية.. كلية الهندسة والتكنولوجيا: 56,000 جنيه



مصاريف الدراسة في الجامعة المصرية الصينية.. كلية الاقتصاد والتجارة الدولية: 44,000 جنيه

الحد الأدنى للقبول في الجامعة المصرية الصينية:



الحد الأدنى للقبول في الجامعة المصرية الصينية .. كلية الهندسة: 80%



الحد الأدنى للقبول في الجامعة المصرية الصينية .. كلية الاقتصاد والتجارة الدولية: 65%



الحد الأدنى للقبول في الجامعة المصرية الصينية .. كلية العلاج الطبيعي: 90%



الحد الأدنى للقبول في الجامعة المصرية الصينية .. كلية الصيدلة وجميع الكليات العلمية: 90%

ملاحظات إضافية:

التقديم متاح لطلاب الثانوية العامة 2023 وحاملي الثانوية 2022، بالإضافة إلى طلاب الشهادات العربية والأجنبية والمعادلة.

يجب على المتقدمين تحقيق الحد الأدنى من النسب المعلنة من قبل المجلس الأعلى للجامعات الخاصة.

للحصول على مزيد من التفاصيل حول التقديم، يمكن زيارة الموقع الرسمي للجامعة أو متابعة الصفحة الرسمية على وسائل التواصل الاجتماعي للحصول على آخر التحديثات والمعلومات.

جدير بالذكر أن الجامعة المصرية الصينية (ECU) تأسست بموجب القرار الرئاسي رقم 118 لعام 2013، وتعد أول جامعة تكنولوجية وإنتاجية في مصر. تسعى ECU إلى تقديم تعليم يتسم بالإبداع والتكنولوجيا من خلال تأسيس 16 كلية، بدأت بأربع كليات وتخطط للتوسع في السنوات القادمة. تركز الجامعة على تدريب الطلاب في بيئة تجمع بين التعليم النظري والتطبيقي، مع توفير ورش عمل ومنافذ لبيع منتجات الطلاب لدعم التنمية المستدامة. كما تهدف ECU إلى نقل التجربة الصينية وتعزيز قدرات الشباب على العمل الحر والابتكار، مما يسهم في إعداد قادة المستقبل في مصر والشرق الأوسط.

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