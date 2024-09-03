بالأسئلة والإجابات.. صور مزعومة من امتحان الأحياء الدور الثاني شعبة علمي علوم

تداولت جروبات الغش شاومينج امتحان الأحياء الدور الثاني لطلاب شعبة العلمي علوم خلال أداءهم امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2024 عبر تطبيق تليجرام، حيث تداولت أيضًا امتحان الفلسفة والمنطق للشعبة الأدبية والاستاتيكا لشعبة العلمي رياضة.

وينشر “الموجز” صورًا مزعومة من امتحان الأحياء الدور الثاني لطلاب الثانوية العامة شعبة العلمي علوم والتي تداولت على هذه الجروبات بالأسئلة والإجابات حيث بدأ الامتحان في الساعة التاسعة صباحًا وينتهي في الساعة الثانية عشر ظهرًا.

إجابات امتحان الأحياء الدور الثاني

إجابات امتحان الأحياء الدور الثاني

بدأت جروبات الغش شاومينج في توزيع إجابات امتحان الأحياء الدور الثاني لطلاب شعبة العلمي علوم خلال أداءاهم امتحانات الثانوية العامة الدور الثايي حيث حاولت إقناع الطلاب بإرسال الامتحانات لحلها من قِبل متخصصين قبل نفاذ الوقت المحدد.

إجابات امتحان الأحياء الدور الثاني

مواصفات امتحان الأحياء الدور الثاني

وننشر لكم مواصفات امتحان الأحياء الدور الثاني لطلاب شعبة العلمي علوم لحساب درجاتهم بعد خروجهم من امتحانات الثانوية العامة الدور الثاني وهي كالتالي:

85% من أسئلة الامتحان ستكون من نوع الاختيار من متعدد.

15% من أسئلة امتحان الأحياء ستكون أسئلة مقالية.

32 درجة موزعة على 32 سؤالًا من الاختيار من متعدد.

24 درجة موزعة على 12 سؤالًا من الاختيار من متعدد، بحيث يحصل كل سؤال على درجتين.

4 درجات موزعة على سؤالين مقاليين، بحيث يحصل كل سؤال على درجتين.

إجابات امتحان الأحياء الدور الثاني

توزيع المستويات العقلية بامتحان الأحياء

30% للمستويات العقلية البسيطة.

40% للمستويات العقلية المتوسطة.

30% للمستويات العقلية العليا.

إجابات امتحان الأحياء الدور الثاني

تداول امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2024

نشرت جروبات الغش شاومينج امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2024 عبر تطبيق تليجرام، متضمنة مواد الفلسفة والمنطق، الأحياء، والاستاتيكا، وتطلب هذه الجروبات من الطلاب تصوير أوراق الامتحانات وإرسالها ليقوم المتخصصون بحلها.

تداول إجابات امتحانات الدور الثاني

بدأت جروبات شاومينج أيضًا في تداول إجابات امتحانات الدور الثاني، بدءًا من مادة الاستاتيكا لشعبة العلمي رياضة، مع محاولات لتداول إجابات مواد الفلسفة والمنطق للشعبة الأدبية، والأحياء لشعبة العلمي علوم. في البداية، حاولت الجروبات إقناع الطلاب بإرسال امتحاناتهم عبر تطبيق تليجرام ليتم حلها من قِبل المتخصصين مع إخفاء الباركود الخاص بالطالب.

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