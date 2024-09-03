فيديو.. توجيهات جديدة من وزير التربية والتعليم بشأن عمل المعلمين بالذكاء الاصطناعي

استعرض محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم الثلاثاء خلال الجلسة العامة بمؤتمر أسبوع التعلم الرقمي 2024 في فرنسا، التحديات الرئيسية التي تواجه منظومة التعليم في مصر.

وكشف وزير التربية والتعليم عن جهود الوزارة في دمج التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في التعليم، مؤكدًا أن الوزرة تحرص على تدريب المعلمين وتقديم الدعم اللازم لهم لتمكينهم من استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي وتوظيفها بفعالية في العملية التعليمية ويكشف “الموجز” كافة التفاصيل عن المؤتمر.

تصريحات وزير التربية والتعليم

ونشر فيديو لكلمة وزير التربية والتعليم خلال الجلسة العامة بمؤتمر أسبوع التعلم الرقمي 2024 حيث قال إن مصر لديها أكثر من 25 مليون طالب وتواجه بعض التحديات في كثافة الفصول بالإضافة إلى وجود عجز في إعداد المعلمين، معتقدًا أنها مشكلة عالمية.

وزير التربية والتعليم

وأشار وزير التربية والتعليم إلى أن وجود أيضًا تحديات في السعة الاستيعابية للأنترانت حيث يسعون إلى توفير إمكانية دخول جميع الطلاب على الانترانت، لافتًا إلى أن هذه ثلاثة تحديات يواجهها التعليم المصري.

تعديل نمط التفكير لدى المعلمين

ولفت وزير التربية والتعليم أن هناك تحدي كبير أيضًا هو تعديل نمط التفكير لدى المعلمين لتغير طريقة عملهم وتحويله إلى العمل باستخدام الذكاء الاصطناعي، مشيرًا إلى أن جميع المعلمين في مصر موهوبون ورائعين للغاية لذلك الوزارة تعمل على تدريبهم وتقديم الدعم اللازم لهم حتي مكنهم العمل بالذكاء الاصطناعي.

وزير التربية والتعليم

مؤتمر أسبوع التعلم الرقمي 2024

وفي سياق أخر، التقى محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، كارلوس فارجاس، رئيس وحدة تنمية المعلمين التابعة لليونسكو، لبحث سبل تعزيز التعاون في مجال التنمية المهنية للمعلمين وتطوير قدراتهم، بالإضافة إلى مناقشة مجالات التعاون المستقبلي.

جاء اللقاء على هامش مؤتمر أسبوع التعلم الرقمي 2024 المنعقد في فرنسا، والذي تنظمه منظمة اليونسكو في الفترة من 2 إلى 5 سبتمبر 2024، بحضور السفير علاء يوسف، سفير مصر في فرنسا.

أشاد الوزير محمد عبد اللطيف خلال اللقاء بجهود منظمة اليونسكو في دعم تطوير التعليم، خاصة في مجال التنمية المهنية للمعلمين وتدريبهم على استخدام التكنولوجيا والمحتوى الرقمي. وأكد تطلع الوزارة إلى تعزيز هذا التعاون في الفترة المقبلة بما يخدم المنظومة التعليمية في مصر.

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