بعد نظام الثانوية العامة الجديد.. اعرف منهج تالتة ثانوي 2025 قبل بداية الدراسة

يشهد نظام التعليم تغييرات ملحوظة في منهج تالتة ثانوي 2025 للعام الدراسي الجديد حيث يسعى إلى تحديث هيكل المناهج الدراسية لتلبية احتياجات الطلاب وتعزيز قدرتهم على المنافسة في المستقبل.

وبستعرض “الموجز” كافة التفاصيل عن منهج تالتة ثانوي 2025 حيث تتضمن هذه التعديلات تقليص عدد المواد الدراسية والتركيز على المواد الأساسية التي تتماشى مع متطلبات سوق العمل وتعليم الطلاب المهارات الضرورية لمواصلة دراستهم في التعليم العالي أو الالتحاق بسوق العمل.

منهج تالتة ثانوي 2025

تفاصيل منهج تالتة ثانوي 2025

في إطار هذه التعديلات، سيشمل منهج تالتة ثانوي 2025 في النظام الجديد المواد الأساسية فقط، حيث سيتم دراسة خمس مواد رئيسية في كل شعبة والتي حددتها وزارة التربية والتعليم وهي كالتالي:

في نظام الثانوية العامة الجديد لعام 2025، سيشمل منهج تالتة ثانوي 2025 للشعبة العلمية دراسة خمس مواد رئيسية، يتضمن المنهج اللغة العربية واللغة الأجنبية الأولى، بالإضافة إلى الأحياء والكيمياء والفيزياء.

للطلاب في شعبة الرياضيات، سيشمل منهج تالتة ثانوي 2025 المواد التالية: اللغة العربية، اللغة الأجنبية الأولى، الرياضيات، الكيمياء، والفيزياء. تم تعديل المنهج لتلبية احتياجات الطلاب المتخصصين في الرياضيات ولتقديم أساس قوي في المواد العلمية والرياضية التي تدعم دراسة التخصصات الهندسية والعلمية.

الشعبة الأدبية: بالنسبة للشعبة الأدبية، سيتناول المنهج في الصف الثالث الثانوي خمس مواد هي: اللغة العربية، اللغة الأجنبية الأولى، التاريخ، الجغرافيا، والإحصاء، تم تعديل المنهج لتلبية احتياجات الطلاب المتخصصين في المجالات الأدبية والاجتماعية، مع التركيز على التاريخ والجغرافيا والإحصاء كمواد رئيسية.

المواد غير المضافة للمجموع في منهج تالتة ثانوي 2025

المواد غير المضافة للمجموع: في النظام الجديد، تعتبر مادة اللغة الأجنبية الثانية مادة نجاح ورسوب غير مضافة للمجموع في جميع الشعب. يهدف هذا التعديل إلى تخفيف الضغط على الطلاب والتركيز على المواد الأساسية التي تؤثر بشكل مباشر على تقييماتهم النهائية.

منهج تالتة ثانوي 2025

إلغاء تدريس بعض المواد في النظام الجديد

إلغاء المواد: تم إلغاء تدريس بعض المواد في النظام الجديد، مثل الفلسفة للشعبة الأدبية والجيولوجيا للشعبة العلمية. يأتي هذا التغيير ضمن خطة إعادة هيكلة المناهج الدراسية لضمان تناسبها مع الأهداف التعليمية الجديدة وتعزيز تركيز الطلاب على المواد الأساسية التي تتماشى مع احتياجات سوق العمل ومجالات التخصص المستقبلية.

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