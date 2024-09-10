موقع تنسيق الثانوية الأزهرية 2024.. رابط وخطوات تسجيل الرغبات

موقع تنسيق الثانوية الأزهرية 2024.. يستمر طلاب الثانوية الأزهرية بالتوافد على مكاتب التنسيق في كافة المحافظات، لتسجيل رغبات الالتحاق بالكليات المتاحة لهم في تنسيق الأزهر 2024، وذلك بعد أن فتحت بوابة الحكومة المصرية، باب تسجيل رغبات القبول بجامعة الأزهر للطلاب الناجحين في الدور الثاني للثانوية الأزهرية للعام الحالي 2023-2024، وحتى الخميس 12 سبتمبر الجاري.

رابط تنسيق الثانويه الازهريه 2024

يمكن للطلاب الثانوية الأزهرية تسجيل رغبات القبول جامعة الأزهر للطلاب الناجحين في الدور الثاني للثانوية الأزهرية للعام الحالي 2023-2024، عبر بوابة الحكومة المصرية فى جامعة الأزهر من هنا، وتم فتح باب التسجيل فى تنسيق الثانوية الازهرية 2024 يوم السبت الماضي 7 سبتمبر 2024، ويستمر حتي الخميس 12 سبتمبر 2024.

خطوات التسجيل فى تنسيق الأزهر 2024

ويرصد لكم جريدة " الموجز" خلال السطور التالية كافة التفاصيل المتعقلة بخطوات التسجيل فى تنسيق الثانوية الأزهرية 2024، ولإتمام عملية تسجيل رغبات تنسيق الثانوية الأزهرية عبر الموقع الإلكتروني، يمكنك اتباع الخطوات التالية.

1- الدخول إلى موقع التنسيق الإلكتروني.

2- النقر على خدمات تنسيق الثانوية الأزهرية:

3- الضغط على عبارة “اضغط هنا”:

4- الضغط على زر تسجيل الرغبات الآن:

5- النقر على خيار تسجيل الرغبات:

6- تحديد نوع الشهادة:

7- إدراج رقم جلوس الطالب:

8- كتابة الرقم السري:

9- إضافة الكود التأكيدي:

10-إدخال الرغبات:

11- الاحتفاظ بنسخة من قائمة الرغبات

آخر موعد لتسجيل رغبات تنسيق الأزهر 2024

دعت جامعة الأزهر طلاب وطالبات الثانوية الأزهرية إلى الالتزام بالفترة المعلنة للتسجيل عبر موقع تنسيق الثانوية الأزهرية 2024، وقراءة دليل التسجيل بعناية للتعرف على التخصصات المتاحة في جميع الكليات.

الأوراق المطلوبة للتقديم في كليات الأزهر 2024

- إحضار أصل استمارة الشهادة الثانوية الأزهرية 2024.

- إحضار أصل شهادة الميلاد مميكنة.

- إحضار نموذج 2 جند للطالب من سن 18 سنة وحتى أقل من 22 سنة.

- إحضار الموقف من التجنيد للطالب من سن «22 سنة» فأكثر، للذكور فقط.

إقرأ أيضا

تنسيق القبول بجامعة الأزهر لطلاب الدور الثاني الثانوية الأزهرية

موعد الإعلان عن نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية 2024.. «إليك التفاصيل»