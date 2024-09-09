وزير التربية والتعليم يرفض دخول الكتاب الخارجي داخل الفصل للصفوف الإعدادي والثانوية

عقد وزير التربية والتعليم ، محمد عبد اللطيف، اجتماعاً مع مديري المدارس من 27 محافظة على مدار ثلاثة أيام، ويهدف اللقاء إلى استعراض الإجراءات والآليات لضمان انتظام العملية التعليمية للعام الدراسي الجديد.

موقف وزير التربية والتعليم من الكتب الخارجية

ورفض وزير التربية والتعليم في تصريحات اطلعت عليها “الموجز” طلب السماح بدخول الكتاب الخارجي داخل الفصول الدراسية للصفوف الإعدادية والثانوية. أكد أن الكتاب المدرسي هو المصدر الوحيد المعتمد للتدريس داخل الفصول، وأن الكتاب الخارجي غير مسموح باستخدامه في المدارس.

وزير التربية والتعليم

كد وزير التربية والتعليم ثقته في قدرة مديري المدارس على ضبط العملية التعليمية وتنفيذ آليات الوزارة لمواجهة الكثافة وسد العجز في أعداد المعلمين مشددا على أهمية العمل الجاد لمواجهة التحديات وتقديم تعليم جيد للطلاب.

واستعرض وزير التربية والتعليم خطة إعادة هيكلة المرحلة الثانوية بهدف إتاحة الوقت الكافي لمعلمي التربية والتعليم لإكمال تدريس المناهج في الوقت المحدد.

وأعلن وزير التربية والتعليم عن خطة دمج التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في التعليم، مشيراً إلى تدريس البرمجة لطلاب المرحلة الثانوية.

وأوضح وزير التربية والتعليم أن نظام أعمال السنة والتقييمات يهدف إلى مصلحة الطالب، ويعزز من قدراته ومهاراته من خلال المواظبة على الحضور والتفاعل داخل الفصل.

لائحة التحفيز التربوي والانضباط:

أكد على ضرورة تطبيق لائحة التحفيز التربوي والانضباط المدرسي لضمان انضباط الطلاب، مع التأكيد على تقديم الدعم اللازم لمديري المدارس لتحقيق ذلك.

واستعرض وزير التربية والتعليم الحلول لسد العجز في أعداد المعلمين، من بينها الاستعانة بمعلمي المدرسة، والمعلمين المحالين للمعاش، وتعديل الخريطة الزمنية.

وأشار وزير التربية والتعليم إلى أنه تم إصدار كتاب دوري لضمان صرف المستحقات شهرياً للمستعان بهم في حصص إضافية.

وأكدوزير التربية والتعليم أن مجلس إدارة المدرسة هو المسؤول عن تنظيم مجموعات التقوية، ويجب أن تعتمد من مجلس الأمناء.

أعرب مديرو المدارس عن تقديرهم للقاءات المباشرة مع الوزير، مشيدين بجهود الوزارة في تحسين البيئة التعليمية وتوفير الدعم اللازم للمعلمين والطلاب. أكدوا التزامهم بتنفيذ القرارات والآليات المقررة.

لأي تفاصيل إضافية حول القرارات الجديدة أو الإجراءات الخاصة بالسنة الدراسية، يمكن متابعة تحديثات وزارة التربية والتعليم عبر قنواتها الرسمية.

وشارك في الاجتماع كلا من :

الدكتور أحمد ضاهر، نائب الوزير

الدكتور أيمن بهاء الدين، نائب الوزير

الدكتور رمضان محمد، مساعد الوزير للتقويم ونظم الامتحانات

الدكتور أحمد المحمدى، مساعد الوزير للتخطيط الاستراتيجي

اللواء علاء عطاوية، الوكيل الدائم

شيرين حمدى، مستشار الوزير للعلاقات الدولية والاتفاقيات

الدكتورة فاتن عزازى، مدير المركز القومي للبحوث التربوية

ز محمد عطية، رئيس الإدارة المركزية للتعليم بمصروفات

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