يتسأل أولياء الأمور عن كم أسعار الكتب الخارجية لطلاب المراحل الابتدائية 2025 قبل بداية العام الدراسي الجديد والذي من المقرر أن يبدأ للمدارس الدولية 8 سبتمبر الجاري و21 سبتمبر من النفس الشهر للمدارس الحكومية والخاصة.

ويكشف “الموجز” كافة التفاصيل عن أسعار الكتب الخارجية لطلاب المراحل الابتدائية 2025 والتي يبحث عنها العديد من أولياء الأمور حيث يصل سعرها من 100 جنيه إلى 150 جنيه للمرحلة الابتدائية فقط.

كم أسعار الكتب الخارجية لطلاب المراحل الابتدائية 2025

كم أسعار الكتب الخارجية لطلاب المراحل الابتدائية 2025

يتسأل أولياء الأمور باستمرار “ كم أسعار الكتب الخارجية لطلاب المراحل الابتدائية 2025” وهو الآن أكثر بحثًا عبر محركات جوجل نظرًا لاقتراب بداية العام الدراسي الجديد والذي يستعد الطلاب في للمذاكرة والتحضير للدروس ومعرفتها قبل دخول المدارس.

أسعار الكتب الخارجية للصفوف الابتدائية

يصل أسعار الكتب الخارجية للصف الأول الابتدائي في كتب الأضواء رياضيات إلى 100 جنيه، يصل سعر اللغة العربية إلى 115 جنيها، بينما يصل سعر كتب الصف الثاني الابتدائي في كتاب الأضواء لغة عربية للصف الثاني الابتدائي إلى 120 جنيها، فيما يصل سعره في مادة الرياضيات إلى 110 جنيهات.

أما أسعار الكتب الخارجية 2025 للصف الثالث الابتدائي في كتاب الأضواء في مادة الرياضيات يصل إلى 115 جنيها، بينما يصل في اللغة العربية إلى 125 جنيها.

أسعار الكتب الخارجية للصف الرابع الابتدائي

الأضواء اللغة العربية يصل إلى 140 جنيه

الأضواء الرياضيات يصل إلى 140 جنيه

الأضواء العلوم يصل إلى 130 جنيه

الأضواء الدراسات يصل إلى 130 جنيه

المعاصر اللغة الإنجليزية يصل إلى 150 جنيه

كم أسعار الكتب الخارجية لطلاب المراحل الابتدائية 2025

أسعار الكتب الخارجية للصف الخامس الابتدائي

الأضواء اللغة العربية يصل إلى 150 جنيه

الأضواء الرياضيات يصل إلى 140 جنيه

الأضواء العلوم يصل إلى 130 جنيه

الأضواء الدراسات يصل إلى 130 جنيه

المعاصر اللغة الإنجليزية يصل إلى 150 جنيه

أسعار الكتب الخارجية 2025 للصف السادس الابتدائي

الأضواء اللغة العربية يصل إلى 140 جنيه

الأضواء الرياضيات يصل إلى 140 جنيه

الأضواء العلوم يصل إلى 135 جنيه

الأضواء الدراسات يصل إلى 140 جنيه

المعاصر اللغة الإنجليزية يصل إلى 150 جنيه

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