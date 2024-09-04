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رئيس التحرير
ياسر بركات
رئيس التحرير
ياسر بركات
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أخبار التعليم

كم أسعار الكتب الخارجية لطلاب المراحل الابتدائية 2025

كم أسعار الكتب الخارجية
كم أسعار الكتب الخارجية لطلاب المراحل الابتدائية 2025

 يتسأل أولياء الأمور عن كم أسعار الكتب الخارجية لطلاب المراحل الابتدائية 2025 قبل بداية العام الدراسي الجديد والذي من المقرر أن يبدأ للمدارس الدولية 8 سبتمبر الجاري و21 سبتمبر من النفس الشهر للمدارس الحكومية والخاصة.

ويكشف “الموجز” كافة التفاصيل عن أسعار الكتب الخارجية لطلاب المراحل الابتدائية 2025 والتي يبحث عنها العديد من أولياء الأمور حيث يصل سعرها من 100 جنيه إلى 150 جنيه للمرحلة الابتدائية فقط.

 كم أسعار الكتب الخارجية لطلاب المراحل الابتدائية 2025

 كم أسعار الكتب الخارجية لطلاب المراحل الابتدائية 2025

يتسأل أولياء الأمور باستمرار “ كم أسعار الكتب الخارجية لطلاب المراحل الابتدائية 2025” وهو الآن أكثر بحثًا عبر محركات جوجل نظرًا لاقتراب بداية العام الدراسي الجديد والذي يستعد الطلاب في للمذاكرة والتحضير للدروس ومعرفتها قبل دخول المدارس.

 أسعار الكتب الخارجية للصفوف الابتدائية 

يصل أسعار الكتب الخارجية للصف الأول الابتدائي في  كتب الأضواء رياضيات إلى 100 جنيه،  يصل سعر اللغة العربية إلى 115 جنيها، بينما يصل سعر كتب الصف الثاني الابتدائي في كتاب  الأضواء لغة عربية للصف الثاني الابتدائي إلى 120 جنيها، فيما يصل سعره في مادة الرياضيات إلى 110 جنيهات.

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أما أسعار الكتب الخارجية 2025 للصف الثالث الابتدائي في كتاب الأضواء في مادة الرياضيات يصل  إلى 115 جنيها، بينما يصل في اللغة العربية إلى 125 جنيها.

 أسعار الكتب الخارجية للصف الرابع الابتدائي 

  • الأضواء اللغة العربية يصل إلى 140 جنيه
  • الأضواء الرياضيات يصل إلى 140 جنيه
  • الأضواء العلوم يصل إلى 130 جنيه
  • الأضواء الدراسات يصل إلى 130 جنيه
  • المعاصر اللغة الإنجليزية يصل إلى 150 جنيه
 كم أسعار الكتب الخارجية لطلاب المراحل الابتدائية 2025

 أسعار الكتب الخارجية للصف الخامس الابتدائي 

الأضواء اللغة العربية يصل إلى  150 جنيه
الأضواء الرياضيات يصل إلى  140 جنيه
الأضواء العلوم يصل إلى 130 جنيه
الأضواء الدراسات يصل إلى 130 جنيه
المعاصر اللغة الإنجليزية يصل إلى 150 جنيه

أسعار الكتب الخارجية 2025 للصف السادس الابتدائي

الأضواء اللغة العربية يصل إلى 140 جنيه
الأضواء الرياضيات  يصل إلى 140 جنيه
الأضواء العلوم  يصل إلى 135 جنيه
الأضواء الدراسات  يصل إلى 140 جنيه
المعاصر اللغة الإنجليزية  يصل إلى  150 جنيه

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