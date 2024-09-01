أسعار الكتب الخارجية للصف الثاني الثانوي للعام الدراسي 2025

ترتفع معدلات البحث عن أسعار الكتب الخارجية 2024، لطلاب الصف الثاني الثانوي للعام الدراسي المقبل، حيث يعتمد عليها العديد من الطلاب في المذاكرة وحل نماذج الأسئلة الموجودة لتعزيز قدرة الطلاب على مواجهة اختبارات الفصل الدراسي.

وفي ذلك الإطار، كشف دكتور محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني خلال مؤتمر صحفي، عن الخطة الدراسية للعام الجديد 2025-2024، التي جاءت بالعديد من التغييرات في المواد الدراسية للمرحلة الثانوية.

وجاءت المواد المقرر دراستها للصف الثاني الثانوي «الشعبة العلمية»: (اللغة العربية - اللغة الأجنبية الأولى - الرياضيات - الأحياء - الكيمياء - الفيزياء).

بينما المواد المقرر دراستها للصف الثاني الثانوي «الشعبة الأدبية»: (اللغة العربية- اللغة الأجنبية الأولى - التاريخ - الجغرافيا - علم النفس - الرياضيات).

وفيما يلي نستعرض أسعار الكتب الخارجية 2024 للصف الثاني الثانوي للفصل الدراسي الأول، وفقاً للصفحة الرسمية لـ «المعاصر» عبر منصة «الفيسبوك».

أسعار الكتب الخارجية 2024 للصف الثاني الثانوي

أسعار الكتب الخارجية 2024 للصف الثاني الثانوي للعام الدراسي المقبل:

1- ﻿﻿﻿جاء سعر كتاب المعاصر في مادة اللغة الإنجليزية للصف الثاني الثانوي نحو 235 جنيها.

2- ﻿﻿﻿وبلغ سعر كتاب المعاصر في مادة اللغة الفرنسية للصف الثاني الثانوي نحو 170 جنيهًا.

3- ﻿﻿﻿ووصل سعر كتاب المعاصر في مادة الكيمياء للصف الثاني الثانوي نحو 250 جنيهًا.

4- ﻿﻿﻿وسجل سعر كتاب المعاصر في مادة الفيزياء للصف الثاني الثانوي نحو 250 جنيهًا.

5- ﻿﻿﻿وجاء سعر كتاب المعاصر في مادة الأحياء للصف الثاني الثانوي نحو 235 جنيهًا.

6- ﻿﻿﻿وبلغ سعر كتاب المعاصر في مادة الرياضيات "4 أجزاء"، الصف الثاني الثانوي نحو 280 جنيه.

7- وسجل سعر كتاب المعاصر في مادة الرياضة التطبيقية للصف الثاني الثانوي نحو 240 جنيها.

8- وأتي سعر كتاب المعاصر في مادة تطبيقات الرياضيات للصف الثاني الثانوي «شعبة العلمي» نحو 150 جنيهًا.

9- ووصل سعر كتاب المعاصر في مادة الرياضيات البحتة للصف الثاني الثانوي «شعبة العلمي» نحو 9ول جنيها.

10- وسجل سعر كتاب المعاصر في مادة الرياضيات العامة للصف الثاني الثانوي «شعبة الأدبي» نحو 187 جنيها.

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