"الحزاوي": تقييمات الصف الاول والثاني الثانوي يعيد طالب الثانوي للمدرسة

تقييمات الصف الاول والثاني الثانوي .. أشادت داليا الحزاوي، مؤسس ائتلاف أولياء أمور مصر وخبيرة الأسرة، بالمبادرة الأخيرة لوزارة التربية والتعليم التي تهدف إلى استعادة دور المدرسة في حياة طلاب المرحلة الثانوية عبر زيادة نسبة تقييم أعمال السنة إلى 40%.

أكدت "الحزاوي"، على أهمية هذا القرار في تحسين جودة التعليم وتوفير فرص تقييم أكثر شمولية للطلاب، ولكنها شددت على ضرورة اتخاذ خطوات إضافية لضمان تنفيذ القرار بشكل عادل.

تفاصيل قرار تقييمات الصف الاول والثاني الثانوي:



زيادة نسبة أعمال السنة:

وشددت مؤسس ائتلاف أولياء أمور مصر على أنه تم زيادة نسبة تقييمات الصف الاول والثاني الثانوي أعمال السنة إلى 40%، تشمل الحضور والسلوك والواجبات والاختبارات الشهرية، مما يعكس محاولة الوزارة لتعزيز دور المدرسة في تقييم الطلاب.



التقييم عبر التابلت:

اقترحت مؤسس ائتلاف أولياء أمور مصر الاعتماد على التابلت في التقييمات المختلفة لتقليل احتمالات تحكم المعلم في درجات الطلاب وضمان نزاهة التقييم.

رقابة أداء المعلم:

أكدت مؤسس ائتلاف أولياء أمور مصر على أهمية وجود رقابة فعالة على أداء المعلمين داخل الفصول لضمان استفادة الطلاب من تواجدهم في المدرسة، مشددة على ضرورة تحقيق توازن بين التقييمات وأعمال السنة لتفادي أي استغلال محتمل.





نظام توزيع الدرجات ضمن تقييمات الصف الاول والثاني الثانوي:



توزيع درجات المادة الدراسية :

تقييمات الصف الاول والثاني الثانوي .. تُحسب درجة كل مادة دراسية بنسبة 100%.



تقييمات الصف الاول والثاني الثانوي .. يُخصص 30% من الدرجة الإجمالية لتقييم الطالب خلال الفصل الدراسي.



اختبارات الفصل الدراسي الأول:

اختبار شهري 1: بنسبة 15% من الدرجة الكلية للمادة، يركز على ما درسه الطالب وفق خطة توزيع المنهج.



اختبار شهري 2: بنسبة 15%، يتم تقييمه وفقاً لما درسه الطالب خلال الشهر الثاني.

اختبار نهاية الفصل: يُخصص 30% من الدرجة الكلية للمادة.





التقييم الكلي خلال الفصل الدراسي:



إجمالي الاختبارات خلال الفصل الدراسي الواحد: يُمثل 60% من الدرجة الكلية للمادة.



أعمال السنة: يُخصص لها 40% من الدرجة الكلية، موزعة كالتالي:



السلوك والمواظبة: 10%.



كشكول الحصة والواجب: 15%.



التقييم الأسبوعي: 15%.



وزارة التربية والتعليم





احتساب مجموع الدرجات:

يتم حساب مجموع درجات الطالب من خلال ضرب متوسط درجات الطالب في النهاية العظمى للمادة، ثم قسمة الناتج على 100.

التوصيات

تطبيق التقييم العادل:

ضرورة ضمان عدم استغلال المعلمين لنظام أعمال السنة عبر استخدام التابلت في التقييمات لضمان نزاهة التقييم.

تعزيز الرقابة:

أهمية تعزيز الرقابة على أداء المعلمين داخل الفصول للتأكد من تحقيق استفادة الطلاب وضمان الجودة في التعليم.

استثمار وقت الطالب في المدرسة:

يجب أن يكون تواجد الطلاب في المدرسة مفيداً ومثمراً، خصوصاً في الصفين الأول والثاني الثانوي، كمرحلة إعداد للثانوية العامة.

الخاتمة

يعتبر قرار زيادة نسبة أعمال السنة إلى 40% خطوة إيجابية نحو تحسين تقييم الطلاب وضمان شمولية التقييم. ولكن، يجب أن يرافقه إجراءات فعالة لضمان تنفيذ القرار بشكل عادل وعدم استغلاله. تظل الرقابة على أداء المعلمين والتقييم عبر التابلت من أهم النقاط لضمان نجاح هذا النظام.

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